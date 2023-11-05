明後天司機考試去！台鐵86列次停駛 「這路線」全線停駛
考試院於4日至6日辦理「112年交通事業鐵路人員升資考試」，台鐵也有297名台鐵局司機員報考，整體乘務人力將不足約60人，故明（6）日停駛63列次區間車、區件快車、截短13列次區間車；後（7）天停駛23列次集集線區間車，共停駛86列次。
記者林志怡／台北報導
台鐵表示，「112年交通事業鐵路人員升資考試」將於112年11月4日至11月6日辦理，台鐵局司機員報考人數共計為297人，影響期間內乘務人力。經調整司機員預備人力、調整未報考之司機員例假、跨單位人力支援、以駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，乘務人力仍不足約60人。
為降低對客運服務之衝擊，台鐵局邀集相關部門多次會商及檢討後，將於11月6日停駛非尖峰時段之西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等共63列次及截短行駛區間車共13列次；11月7日停駛集集線區間車共23列次。
另因應集集線於112年11月6日及7日全線停駛，台鐵局於二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務，當日欲前往集集線旅客，請至二水站搭乘公路接駁客運，敬請旅客預先保留轉乘時間。
詳細列車行駛車次、時刻，請參閱台鐵網站，及各車站公告 。