強吻或打招呼？與德外長握手後「親下去」 克羅埃西亞外長致歉
克羅埃西亞外交部長拉德曼（Gordan Grlic Radman）日前出席歐盟會議，然而在與多位部長合影時，拉德曼在與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）握手後，冷不防地親上對方臉頰引起廣大爭議。引發爭議後，拉德曼公開致歉但仍表示「不知道問題出在哪裡」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據德新社報導，歐盟2日在柏林舉行一場部長級會議，在合照環節時克羅埃西亞外長拉德曼先是與德國外長貝爾伯克對視握手問候後，便迅速前傾試圖親吻對方，不過貝爾伯克在發現對方意圖後也立刻將臉轉向前方，被拉德曼親上臉頰時更在一瞬間尷尬地稍微笑了一下。
德媒《圖片報》報導這起事件時提到，消息人士稱德國外長貝爾伯克對於這類想要快速打招呼的方式「總是相當尷尬」，而克羅埃西亞部分媒體也批評自家外長的行徑相當不得體，包含克國前議員博里克（Rada Boric）、克羅埃西亞前總理柯索（Jadranka Kosor）皆抨擊其行徑不妥，並稱「強吻女性也是種暴力」。
目前德國外長對此並未發表評論，但克羅埃西亞外長拉德曼對此已經發表公開致歉，他承認這是個「令人感到尷尬的時刻」，並稱願向任何覺得不妥的人道歉，同時他也澄清自己是因為當天班機誤點，直到合照環節才有機會見到貝爾伯克，因此才上前打招呼表達善意。
拉德曼形容，這是部長同僚之間的溫暖互動，「我並不曉得或意識到這哪裡發生了問題，我們總是會熱情地互相問好。」