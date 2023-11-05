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徐佳瑩熱唱到一半！「3顆蛤蜊」降臨小巨蛋　身分是大咖歌王歌后

▲HUSH（中）、艾怡良（左）擔任徐佳瑩演唱會嘉賓，被迫穿上徐佳瑩送上的蚌殼裝，3人在演唱會上秒變蚌殼精。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲HUSH（中）、艾怡良（左）擔任徐佳瑩演唱會嘉賓，被迫穿上徐佳瑩送上的蚌殼裝，3人在演唱會上秒變蚌殼精。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／台北報導

徐佳瑩今（5）日在台北小巨蛋舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會台北站第二場，第二場嘉賓請來HUSH、艾怡良，3人在台上披上徐佳瑩給的蚌殼裝，秒變3顆蛤蜊，畫面逗趣引起笑聲，穿著火辣真理褲與網襪、長靴的HUSH還自豪表示，今天不但帶了「長輩」來，連「手足」都一起來了。

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徐佳瑩搭著「拉拉MOVE」的移動小舞台到達觀眾席後方，與歌迷玩起了「黑白配」，贏了徐佳瑩就可以跟她自拍，但萬一輸了則是要高喊「徐佳瑩你好辣」、「徐佳瑩我愛妳」，或是模仿用鞋子打電話；今天抽到的粉絲一名順利贏了徐佳瑩獲得自拍，另一名粉絲輸了，先是用鞋子打電話，寵粉的徐佳瑩依舊與對方自拍。最後，徐佳瑩則是選了在高台的媒體玩遊戲，媒體順利贏了徐佳瑩，自拍的福利則是給了觀眾席的粉絲。

玩完了遊戲，徐佳瑩走上觀眾席中間的延伸走道，熱力唱跳歌曲〈準明星〉，一曲唱到一半，HUSH與艾怡良突然出現在延伸舞台上，兩位嘉賓辣度指數破表，HUSH身穿背心與高衩開到腿根的真理褲，加上網襪、長靴，辣曬屁股蛋；艾怡良則是穿著短褲，秀出美腿，三人一起接續合唱〈傲嬌〉，合唱完畢，HUSH笑說今天有另一個身分，「我是南京東路的張惠妹。」還幫一旁的艾怡良取綽號，「妳是莊敬路的孫燕姿。」性感的HUSH辣度直接壓過艾怡良，他開玩笑的說：「昨天高爾宣帶媽媽來，我們今天也是帶長輩來，下面還有手足。」讓徐佳瑩一時接不上話，不過全場卻秒懂，爆出笑聲。

▲HUSH、艾怡良披上徐佳瑩送上的蚌殼裝，3人在演唱會上變身蚌殼精。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲HUSH（中）、艾怡良（左）擔任徐佳瑩演唱會嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝）
徐佳瑩因為很感謝艾怡良、HUSH幫她寫過很「棒」的兩首歌，分別是〈言不由衷〉、〈尋人啟事〉，所以送上了蚌殼裝當作「蚌手禮」送給兩人，艾怡良與HUSH當場披上蚌殼裝，超搞笑畫面讓全場笑到不行，徐佳瑩笑說：「台上有3顆蛤蜊，奇景喔！要拍喔！」HUSH展現幽默感回應：「我突然覺得嘴巴沙沙的。」還做出吐沙的動作，徐佳瑩被問到昨天送給嘉賓高爾宣什麼樣的海鮮，徐佳瑩尷尬的交代：「不好意思，我跟他沒這麼熟。」一來一往的有趣互動，逗樂全場觀眾，而3人搭乘「拉拉MOVE」回到主舞台期間，3人還演起電影，熱唱席琳狄翁為電影《鐵達尼號》演唱的主題曲〈我心永恆〉。

▲HUSH、艾怡良披上徐佳瑩送上的蚌殼裝，3人在演唱會上變身蚌殼精。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲HUSH（中）、艾怡良（左）披上徐佳瑩送上的蚌殼裝，3人在演唱會上變身蚌殼精。（圖／記者鄭孟晃攝）

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