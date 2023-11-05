徐佳瑩熱唱到一半！「3顆蛤蜊」降臨小巨蛋　身分是大咖歌王歌后

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玩完了遊戲，徐佳瑩走上觀眾席中間的延伸走道，熱力唱跳歌曲〈準明星〉，一曲唱到一半，HUSH與艾怡良突然出現在延伸舞台上，兩位嘉賓辣度指數破表，HUSH身穿背心與高衩開到腿根的真理褲，加上網襪、長靴，辣曬屁股蛋；艾怡良則是穿著短褲，秀出美腿，三人一起接續合唱〈傲嬌〉，合唱完畢，HUSH笑說今天有另一個身分，「我是南京東路的張惠妹。」還幫一旁的艾怡良取綽號，「妳是莊敬路的孫燕姿。」性感的HUSH辣度直接壓過艾怡良，他開玩笑的說：「昨天高爾宣帶媽媽來，我們今天也是帶長輩來，下面還有手足。」讓徐佳瑩一時接不上話，不過全場卻秒懂，爆出笑聲。
徐佳瑩因為很感謝艾怡良、HUSH幫她寫過很「棒」的兩首歌，分別是〈言不由衷〉、〈尋人啟事〉，所以送上了蚌殼裝當作「蚌手禮」送給兩人，艾怡良與HUSH當場披上蚌殼裝，超搞笑畫面讓全場笑到不行，徐佳瑩笑說：「台上有3顆蛤蜊，奇景喔！要拍喔！」HUSH展現幽默感回應：「我突然覺得嘴巴沙沙的。」還做出吐沙的動作，徐佳瑩被問到昨天送給嘉賓高爾宣什麼樣的海鮮，徐佳瑩尷尬的交代：「不好意思，我跟他沒這麼熟。」一來一往的有趣互動，逗樂全場觀眾，而3人搭乘「拉拉MOVE」回到主舞台期間，3人還演起電影，熱唱席琳狄翁為電影《鐵達尼號》演唱的主題曲〈我心永恆〉。