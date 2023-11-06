徐佳瑩備戰開唱單獨住飯店！刻意安排甜蜜約會 脫離兒女慰勞老公
徐佳瑩於4日、5日一連兩天在台北小巨蛋開唱，演唱會結束後，徐佳瑩進行慶功宴，分享此次開唱心情，透露為了這次的演唱會，特別於星期三住在飯店，與一雙兒女分別，而在演會結束後徐佳瑩感謝老公比爾賈的幫忙，甜蜜表示想安排夫妻倆的約會時間。
記者吳雨婕／台北報導
第二天的演唱會上，徐佳瑩請來HUSH、艾怡良擔任嘉賓，徐佳瑩送上蚌殼裝，3人秒換裝變身蚌殼精，她分享靈感其實是她一次晚上喝蛤蜊湯時，看到蛤蜊殼靜靜躺在她面前，耳邊浮出〈傲嬌〉的旋律，雖然很荒謬，但她依然向團隊提出這個想法，「我告訴他們希望能準備蚌殼精的蚌殼，我一直很關心買蚌殼的進度。」而最終這個想法還真的達成了。
徐佳瑩透露，為了這次演唱會，10月初在構思演唱會內容時，特別去飯店住了幾天，蚌殼精靈感也是在飯店想出來的；而這幾天要維持演唱會狀態，從11月1日時也住在飯店，專心投入到演唱會裡頭，她感嘆：「專心、安心沉澱一下，那些靈感才會出來。」
準備演唱會期間，徐佳瑩認為最辛苦的是老公比爾賈，不僅要照顧家人、朋友，還要顧小孩，她也甜蜜表示，演唱會結束後，比爾賈開心對她說：「妳超棒！」被問到有沒有打算慰勞老公，徐佳瑩認為因為各自都忙了很長一段時間，所以想要兩個人單獨約會，之前去哪都會帶著小孩，「可能有半年（沒夫妻單獨相處），以前我們滿常看電影的，所以現在需要刻意安排一下。」
已經有一雙兒女的徐佳瑩，談到家庭、工作的分配，是否會陷入兩難，她提到，現在會盡量接工作，「因為我覺得我的小孩他們還小，長大以後要花時間陪他們，趁他們還很小，現在有演唱會的機會，珍惜所有工作機會，等到他們都懂事、上學會講話的時候，可能就是稍微工作一下。」