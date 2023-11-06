限周一開工！全家拿鐵、美式買6送6　星巴克「太妃核果那堤」6折

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📍APP｜限11月6日、10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
此外，「會員好咖日」還有極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買1送1，平均單罐30元，以及法式千層蛋糕、藍莓乳酪蛋糕同品項買2送1，平均32元起。
🟡7-ELEVEN
響應世界三明治日，今（6）日是活動最後一天，「咖啡＋指定三明治」平均74元起，以大杯美式45元、JOE式醬燒烤雞蛋三明治59元，原價共104元換算，約是7.1折。
◾「大杯美式＋指定三明治」4組295元，平均每組74元，約7.1折
◾「大杯拿鐵＋指定三明治」4組325元，平均每組81元，約7.1折
◾「純奶茶／純奶青＋指定三明治」4組310元，平均每組78元，約7.1折
📍門市｜即起至11月14日
精品咖啡新推出「花香耶加雪菲」，即起至11月14日期間，祭出2杯7.9折、4杯7.5折。
📍門市｜即起至11月28日
買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品「半價優惠券」。
半價優惠券內容：
◾巧克力可可歐蕾5折（原價大杯65元、中杯55元）
◾脆酷摩卡咖啡5折（原價大杯65元、中杯55元）
◾To b. by agnes b.經典冰可可5折（原價大杯99元）
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡星巴克
11月6日、11月7日限定，買大杯以上同品項2杯6折，包括聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列，每年秋冬必喝的太妃核果那堤大杯原價160元，6折價只要96元。
2杯6折活動單筆交易最高限購4杯，需當場一次領取，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。