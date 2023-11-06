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限周一開工！全家拿鐵、美式買6送6　星巴克「太妃核果那堤」6折

▲星巴克每年聖誕期間必喝的「太妃核果那堤」在11月2日回歸了，今明兩天享2杯6折；全家今日限定單品咖啡買6送6。（圖／星巴克）
▲星巴克每年聖誕期間必喝的「太妃核果那堤」在11月2日回歸了，今明兩天享2杯6折；全家今日限定單品咖啡買6送6。（圖／星巴克）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工最需要來杯咖啡提神，全家今（6）天正是每月一次的「會員好咖日」，APP線上寄杯祭出單品美式、單品拿鐵買6送6，因應周一到來，還有大杯單品拿鐵第2杯9元。7-11響應世界三明治日，美式搭配三明治74元起；星巴克今明兩天2杯6折，正是開喝太妃核果風味那堤的絕佳時機，《NOWnews》整理各家優惠一次看。

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🟡全家

📍APP｜限11月6日、10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）

◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）

◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

此外，「會員好咖日」還有極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買1送1，平均單罐30元，以及法式千層蛋糕、藍莓乳酪蛋糕同品項買2送1，平均32元起。

▲每月限定一天的好咖日登場，極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列買一送一，平均單罐30元。（圖／全家提供）
▲每月6日限定的會員好咖日，極鬆餅系列買6送3；Let's Café罐裝咖啡系列買1送1。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
響應世界三明治日，今（6）日是活動最後一天，「咖啡＋指定三明治」平均74元起，以大杯美式45元、JOE式醬燒烤雞蛋三明治59元，原價共104元換算，約是7.1折。

◾「大杯美式＋指定三明治」4組295元，平均每組74元，約7.1折

◾「大杯拿鐵＋指定三明治」4組325元，平均每組81元，約7.1折

◾「純奶茶／純奶青＋指定三明治」4組310元，平均每組78元，約7.1折

▲7-11「世界三明治日」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11「世界三明治日」優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至11月14日
精品咖啡新推出「花香耶加雪菲」，即起至11月14日期間，祭出2杯7.9折、4杯7.5折。

📍門市｜即起至11月28日
買巧克力大賞專案架指定商品，送CITY指定巧克力飲品「半價優惠券」。

半價優惠券內容：
◾巧克力可可歐蕾5折（原價大杯65元、中杯55元）
◾脆酷摩卡咖啡5折（原價大杯65元、中杯55元）
◾To b. by agnes b.經典冰可可5折（原價大杯99元）

🟡萊爾富

📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

🟡星巴克
11月6日、11月7日限定，買大杯以上同品項2杯6折，包括聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列，每年秋冬必喝的太妃核果那堤大杯原價160元，6折價只要96元。

2杯6折活動單筆交易最高限購4杯，需當場一次領取，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲聖誕限定的栗子蒙布朗、太妃核果系列回歸，今明兩天2杯6折。（圖／星巴克）
▲聖誕限定的栗子蒙布朗系列、太妃核果系列回歸，今明兩天2杯6折。（圖／星巴克）

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