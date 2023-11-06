錢柏渝曾熱戀台塑長孫王泉仁1年遭狠甩 40歲絕美驚人近況曝光
女星錢柏渝過去曾演出多部偶像劇，近年淡出演藝圈，她曾和台塑集團長孫王泉仁有段情，當年為了對方選擇放棄演藝事業，愛相隨到英國念書，無奈戀情僅維持1年多就告吹。日前她在IG曬自拍照，樣貌依舊清純亮麗，絲毫不像已經40歲，網友不禁驚呼「和20年前一樣美！」
記者黃盈容/綜合報導
錢柏渝現雖無影劇作品，但仍有經營社群，經常分享生活照。她日前PO自拍照，表示「發現好吃的餐廳。」但比餐廳菜色更引人注目的是她凍齡美貌；錢柏渝雖只是休閒的白色T恤，簡單將頭髮紮起，不過，一雙大眼，白皙肌膚，還有纖細身材，都和20多歲的女孩沒兩樣，歲月絲毫未在臉上留下痕跡，網友誇她「美得很依舊」。
錢柏渝過去藝名「柏妍安」，曾演出《流星花園》、《麻辣鮮師》等劇。2006年曾和王泉仁熱戀，當時為了男方放棄演藝事業，還陪他到英國倫敦念書，她也現身王泉仁母親陳靜文的葬禮，因此當時外界認定她嫁入豪門、當王家媳婦的路不遠了，可惜最終2人仍分手。
當時有一傳聞是，王泉仁的父親王文洋要求媳婦至少要國立大學畢業，但錢柏渝卻只有高中畢業，不符合資格成分手原因，但2019年錢柏渝否認傳聞，但未多談真正分手原因。