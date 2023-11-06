歐陽妮妮遭批一事無成「炫富愛蹭妹」 親回嗆：好好想怎買愛馬仕
27歲女星歐陽妮妮是傅娟和歐陽龍的大女兒，家中三姊妹都跟隨爸媽腳步踏入演藝圈。歐陽妮妮常在社群上，分享自己的名牌包等戰利品，此舉也引來不少酸民留言，「一事無成又愛在自媒體炫富」，歐陽妮妮看到後忍不住回嗆，「乾（干）你屁事！好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！」
記者薛羽彤／綜合報導
歐陽妮妮日前在「小紅書」上分享自己購買的愛馬仕商品，還有開箱妹妹歐陽娜娜與運動品牌FILA聯名球鞋，不料，卻引來網友回覆「其實妮妮就是一事無成又愛在自媒體炫富，買一堆超過自己經濟能力的愛馬仕包，又死不承認都是靠妹蹭名氣。」
面對網友的評論，歐陽妮妮看到後也不忍了回嗆，「乾（干）你屁事！ 請問我有錢花到你的錢了嗎？ 死不承認又是哪裡來的？ 我需要去跟誰承認什麼嗎？ 你自己賺不到錢去羨慕別人去分析別人，留下這個評論跟猜想，對你的人生有什麼幫助嗎？ 我蹭誰的名氣有關你什麼事？ 還是你羨慕我有妹妹蹭你沒有？ 」最後她也直言「好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！ 」要對方不要吃不到葡萄說葡萄酸，火藥味十足。
事實上，該名網友看起來相當關注歐陽妮妮，幾乎每篇貼文下都可以看見其留言，「建議妮妮放棄明星夢吧！好好做幕後、做彩妝師或是造型師，低調一點不要再炫耀你買多少包，會得到很多人喜歡的」、「其實妮妮小時候長得很漂亮，好好讀書跟練個技能也不會變成現在這樣」，面對各種酸言酸語，歐陽妮妮也不甘示弱回應，「妳從我小時候關注我到大～我看妳是喜歡我吧。」