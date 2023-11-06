馬斯克：xAI將整合至社媒平台X　也可獨立應用

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這家新創公司的目標是創建AI工具，以「協助人類追求見解和知識」，而Grok是設計運用些許的機智幽默來回答問題。
馬斯克曾批評科技巨頭的AI發展受到審查制度影響，他今年7月正式成立xAI，稱其為「最大程度尋求真理的人工智慧」，試圖探索宇宙本質，以與谷歌公司（Google）的Bard和微軟（Microsoft）的Bing AI相媲美。
馬斯克說：「Grok可以透過X平台即時存取資訊，比起其他模型擁有巨大優勢。」
馬斯克的社群媒體公司X與xAI是兩個獨立的公司，但彼此密切合作。xAI也與馬斯克的電動車製造大廠特斯拉（Tesla）和其他公司合作。
馬斯克上週告訴英國首相蘇納克（Rishi Sunak），他認為人工智慧是「史上最具顛覆性的力量」。馬斯克在英格蘭布萊切利園（Bletchley Park）舉辦的首屆人工智慧安全高峰會（AI Safety Summit）中推測，相關技術將達到「全能」，並讓大家目前所認知的工作成為過去。
馬斯克2015年和矽谷投資人阿特曼（Sam Altman）共同創辦OpenAI，2018年離開這間非營利新創公司的董事會。OpenAI研發出聊天機器人ChatGPT，在全球掀起生成式AI技術熱潮。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121106