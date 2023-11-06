法拉利姐換水龍頭被收1萬6 對質師傅怒罵：把我媽當凱子！
網紅法拉利姐（張婷婷）這幾年轉戰直播圈成為，經常開播分享生活。日前她因不滿媽媽找水電工來換水龍頭及水管，竟被開價1萬6千元，氣得衝去水電行理論，怒罵：「16000嚇死人了，當我媽是凱子！」
記者黃盈容/台北報導
法拉利姐日前得知媽媽找水電工來換水龍頭及水管，被開價1萬6千元，相當傻眼，衝到水電行對質，法拉利姐認為只是換水龍頭和水管，又不是換熱水器，開價過高，並追問工資多少錢？水電工表示，水管也要3千多元。
法拉利姐覺得，自己當過房東有經驗，裝冷氣也只要2萬元，氣罵「把我媽當凱子嗎？」法拉利姐質疑水電工看媽媽年紀大亂喊價，要求對方退回6千元，最後雙方討價還價，水電工妥協，退還5千元。
法拉利姐氣噗噗，狂罵水電工太誇張，認為「他（師傅）自己心裡也明白，不然後面為什麼還會還錢」。有網友認為法拉利姐應該尊重專業，不然自己修，不過也有一派網友直言「是真的太貴了，理論是對的」、「聽這樣的內容收5000就算高了」。
《NOWnews今日新聞》記者稍早實際問過水電行，老闆表示，價錢視選的水龍頭款式與地點不同，沒有一定，但目前行情價來說，在三重最便宜的款式加上工錢，大約4300元可解決。