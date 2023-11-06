今日來講股／台股震盪盤堅！11月挑戰萬七機會大　高度聚焦5類股

雙11分期回饋兩頭賺！剁手族特徵曝光　這縣市人最愛網購

▲迎戰雙11網購大檔，銀行建議民眾多善用分期0利率同享回饋的信用卡，放大優惠。（圖／兆豐銀行提供）
▲迎戰雙11網購大檔，銀行建議民眾多善用分期0利率同享回饋的信用卡，放大優惠。（圖／兆豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

魚與熊掌兼得的最後機會來了！面對發卡行掀起分期不再給回饋的縮水潮，提醒民眾快把握即將到來的網購大檔雙11，善用年底前雙重優惠還倖存的信用卡，就可同享分期零利率及刷卡金回饋，消費達檻還能賺滿額禮。國內有銀行統計也發現，去年雙11期主要消費集中在年齡3字頭，戰力最猛刷最多的則落在4字頭，而且6成剁手族為女性，平均每筆網購金額最高，由嘉義市奪冠，出乎意料之外。

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隨著雙11即將到來，各網購商城及品牌優惠活動早已提前開打，大家也好奇網購在台灣到底有多夯？根據兆豐銀行統計發現，以去年雙11期間為例，喜歡網購者的消費金額為沒有網購者的2.5倍，主要消費最多的人集中在年齡3字頭。至於戰力最猛刷最多的則落在4字頭；以性別來看，成剁手族為女性，但刷出單筆金額最高者則為男性，一次就在淘寶豪擲破百萬元。

若以電商通路來看，超過8成消費都落在蝦皮購物、momo、Amazon等熱門電商，其中更有高達65%的簽帳金額都來自momo與蝦皮購物。有趣的是，當比較平均每筆網購金額最高的縣市時，冠軍竟落在嘉義市，也讓人對桃城人的戰力刮目相看。

值得一提的是，比起一次付清，民眾在網購時更傾向利用分期0利率方案來減輕負擔，兆豐銀行分析前10大分期交易商店就發現大宗都是網購特店，如蝦皮就佔20%居冠、momo也以16%緊追在後，綠界科技及PChome也各以13%同居第3高，4家特店合計就佔了總分期量的62%，相當驚人。考量卡友對特店分期依賴程度極高，兆豐也推估在今年雙11分期加碼優惠的促動下，簽帳業績可望較去年成長約1成。

至於民眾最關心的如何利用combo技來放大網購回饋?兆豐銀行也舉例，雙11當天到蝦皮商城輸入專屬折扣碼可先享85折，最高可先抵1000元，接著單筆分期除可享0利率外，還可再賺最高1200元刷卡金，最後選擇「e秒刷鈦金卡」結帳，又能再拿3%回饋，若以購買一支1萬2111元的手機為例，等於可以省下2444元，相當於用8折價就能入手新機，剁手族不妨善加把握，透過優惠疊加術來聰明購物。

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