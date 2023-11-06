雙11分期回饋兩頭賺！剁手族特徵曝光　這縣市人最愛網購

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若以電商通路來看，超過8成消費都落在蝦皮購物、momo、Amazon等熱門電商，其中更有高達65%的簽帳金額都來自momo與蝦皮購物。有趣的是，當比較平均每筆網購金額最高的縣市時，冠軍竟落在嘉義市，也讓人對桃城人的戰力刮目相看。
值得一提的是，比起一次付清，民眾在網購時更傾向利用分期0利率方案來減輕負擔，兆豐銀行分析前10大分期交易商店就發現大宗都是網購特店，如蝦皮就佔20%居冠、momo也以16%緊追在後，綠界科技及PChome也各以13%同居第3高，4家特店合計就佔了總分期量的62%，相當驚人。考量卡友對特店分期依賴程度極高，兆豐也推估在今年雙11分期加碼優惠的促動下，簽帳業績可望較去年成長約1成。
至於民眾最關心的如何利用combo技來放大網購回饋?兆豐銀行也舉例，雙11當天到蝦皮商城輸入專屬折扣碼可先享85折，最高可先抵1000元，接著單筆分期除可享0利率外，還可再賺最高1200元刷卡金，最後選擇「e秒刷鈦金卡」結帳，又能再拿3%回饋，若以購買一支1萬2111元的手機為例，等於可以省下2444元，相當於用8折價就能入手新機，剁手族不妨善加把握，透過優惠疊加術來聰明購物。