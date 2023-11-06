媒體稱國家隊淪負面形容詞 政院斥：捕風捉影、無端臆測抹煞努力
《聯合報》今（6）日報導指出，蔡英文執政7年多來，國家隊多如牛毛，但政策飽受質疑，甚至弊案叢生，「國家隊」逐漸變成負面形容詞。對此行政院回應，《聯合報》以捕風捉影、無端臆測的方式抹煞近年來全體國人的努力，令人遺憾，期盼能夠迷途知返、懸崖勒馬，重拾遺失已久的媒體責任與良心，重建民眾對於台灣媒體的信賴。
記者陳威叡／台北報導
行政院發言人林子倫表示，近年來面對氣候變遷、Covid-19疫情及國際情勢變化快速，台灣遭逢多重挑戰，幸好因政府與民間共同合作，合組各類國家隊共商解決辦法，才使台灣有別於世界各國，在急遽動盪中穩健克服多重難關，將其對人民的影響降到最低，國際評比也屢創佳績。
林子倫表示，對於社會各界過往提出的建議與疑問，政府相關部會皆已多次澄清說明，無奈《聯合報》未能基於媒體的社會責任如實報導呈現，竟仍持續以捕風捉影、無端臆測的方式抹煞近年來全體國人的努力，令人遺憾。
林子倫表示，前段時間《聯合報》大篇幅虛造「南海會議」錯假訊息的荒謬行徑仍歷歷在目。該報經糾正後第一時間非但沒有承認錯誤，反倒變本加厲持續抹黑，除造成社會紛擾，相關內容更淪為中國認知作戰的主要元素，已嚴重傷害國家利益與國人對於媒體的信任。
林子倫表示，日前法院已判決認定《聯合報》製造錯假訊息誤導社會，期盼能迷途知返、懸崖勒馬，重拾遺失已久的媒體責任與良心，方能重建民眾對於臺灣媒體的信賴。