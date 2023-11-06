Ozone人氣爆棚！邀粉錄實境收官 5000人共襄盛舉排隊超過800公尺
偶像男團Ozone推出首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，昨（5）日邀請粉絲們一起在輔仁大學錄製收官場，Ozone人氣爆棚，場內外聚集5000位粉絲，排隊入場和買周邊的人龍一路綿延近800公尺。當天邀來「偶像天團代表」王少偉主持節目，Ozone6位團員同樣感謝粉絲們的支持，子翔將在這個月過生日，他特地謝謝粉絲們的應援食物，哲言在旁搞笑提醒：「大家不要送太多甜的，有人會胖！」
記者黃盈容/綜合報導
佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言6人錄製《Ozone夏日青春冒險》在全台展開熱血挑戰之旅，節目找來粉絲一起錄收官場，當天主持人王少偉，過去是2大偶像天團5566和183Club成員，身為偶像前輩，他要求少年們進行「西街少年舞力Battle」，王少偉擔心Ozone粉絲們沒聽過「西街少年」，搞笑提醒大家：「沒聽過的回家問爸爸媽媽就知道！」其實這部分是王少偉的即興發揮，Ozone 6位團員在完全沒有準備的狀況下上場Solo，幸好6人都成功展現舞技，王少偉也展現天團的舞力，立刻炒熱現場氣氛。
王少偉請少年們在錄製這麼多集後用一個字代表自己心情，煥鈞表示是「爽」，「因為節目嘗試很多過去沒做過的事情，很爽！」佳辰意外說出「裂」，他笑言：「我的偶包開始慢慢裂開。」文廷則認為是「開」，「玩在一起很開心，開發很多開口，行為舉止變得很開放。」
祖安故意反其道而行說了「煩」，「因為我怕高，但是一直被要求體驗很高的設施。」子翔也吐露心聲說「累」，不過緊接著解釋：「當然還是很開心，讓我們感情比以前更好、更親密。」哲言說了是「硬」，「早上行程很硬。」