今日來講股／台股震盪盤堅！11月挑戰萬七機會大　高度聚焦5類股

快見31字頭了！股匯齊揚　新台幣大升1.76角中午暫收32.127元

▲新台幣兌美元今（6）日中午暫收32.127元，大升1.76角。（圖／記者朱永強攝）
▲新台幣兌美元今（6）日中午暫收32.127元，大升1.76角。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

美國最新就業數據轉弱，降低市場對12月美國聯準會（Fed）再升息的預期，美元指數大跌逾1%，目前來到105.04附近，美股也收紅，台北股、匯市今（6）日早盤亦同步走揚，新台幣兌美元更狂升快2角，一度上探32.115元、大升1.88角，中午暫收在32.127元，勁揚1.76角，台北外匯經紀公司成交量6.37億美元。

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據美國公布的就業數顯示，10月失業率升至3.9%，非農就業新增15萬人，薪資成長率月增0.2%，都略低於市場，也強化美國聯準會(Fed)可能在12月會議上再次兵不動的預期，導致美元指數急跌逾1%，一度跌破105，來到104.94，後來又才又站回105之上，目前在105.02附近。

在美元指數跌逾1%之下，亞洲主要貨幣兌美元大幅反彈，日圓升破150兌1美元，一度來到149.32價位，目前在149.63附近震盪，韓元亦升破1300價位，目前來到1298.8兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值，來到7.28附近。

至於新台幣兌美元今日早盤也大幅升值，以32.24元、升值6.3分開出後，在亞幣大幅升值及台股走揚激勵下，新台幣進一步升破32.2元，衝上32.115元，強升1.88角，中午暫收在32.127元，大升1.76角。

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