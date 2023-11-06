NBA／Draymond Green遭「踢蛋」卻沒吹罰　Green不滿：規則針對我

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賽後，Green在社群網站譴責裁判對他的偏見：「Draymond Green規則只有發生在Draymond Green身上才生效……酷（The Draymond Green Rule is only a rule when Draymond Green is delivering. … Cool）。」
Green在他12年的職業生涯中，曾多次出現攻擊對手下體的行為，2016年西區決賽他因踢到雷霆隊中鋒Steven Adams的腹股溝，導致他被吹二級惡意犯規，被罰款25000美元的罰款。
然後是同年的總冠軍賽，Green在總冠軍賽第4場比賽中打了LeBron James的腹股溝，這臭名昭著的一擊，導致他在系列賽第5戰遭到禁賽，最後勇士在3:1領先的情況下遭到逆轉丟冠。
之後為了防止同樣的情況出現， 2016-17賽季開打前，聯盟向所有30支球隊發出了一份備忘錄，說明其計劃停止一些場上的「不自然的行為」。時任NBA裁判營運高級副總裁的Joe Borgia對此表示，聯盟為了努力保護其球員要禁止「腿在奇怪的時間向不同的方向伸出」的行為。
大多數人可能會同意聯盟在最近幾個賽季在限制此類攻擊性動作方面做得很好。但是，Green本人似乎仍然希望聯盟確保對所有球員公平地實施懲處。