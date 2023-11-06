立委爆新聞台董事染指新聞頻道　建商擁6新聞台執照還入主中嘉

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邱顯智指出，過了將近兩個月，NCC才鬆口證實，三立確實以法人股東的身分入股中嘉，但是對於宏泰公益信託的捐款承諾跳票，還是避重就輕，上週五還特別發了新聞稿，替宏泰集團洗地，僅表示會「與教育公益信託主管機關協力，共同促成該基金落實其公益投入之承諾」。NCC身為主管機關，面對財團輕聲細語、如此溫柔，不敢依法調查，要求履行承諾，實在是尊嚴掃地，丟臉至極。
邱顯智表示，不僅三立、萬海入股中嘉，連直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，竟然由東森電視的董事、寰宇電視的董事長范瑞穎來擔任董事，再度跨越系統經營者不得與新聞頻道業者整合的紅線。
邱顯智說明，茂德集團張高祥花了160億買下東森電視95%股權後，范瑞穎從2018年6月開始，擔任東森電視的董事。半年後，當中嘉取得交易許可後的2019年1月，范瑞穎也由泓順投資的上層泓勝投資指派，擔任泓順投資的法人董事。
邱顯智指出，范瑞穎自2022年6月，甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇買下了亞洲衛星電視公司85%的股權，包含寰宇新聞在內，旗下共有十個頻道。隨後，亞洲衛星電視送出董監事變更申請，預計要擔任亞衛董事長的，就是范瑞穎；至於為何祝文宇買的亞衛，要由東森電視的范瑞穎來擔任董事長？市場盛傳就跟鏡電視一樣，亞衛背後真正的買主還是買下東森電視的茂德集團張高祥。
邱顯智說，NCC針對亞衛的董監事變更案非常謹慎，從去年底審到現在，還沒有核准亞衛董事變更，其中的理由，除了NCC表面上所說的大股東是建商外，恐怕還有張高祥是不是在背後的考量。
也就是說，茂德集團的張高祥，除了擁有東森電視外，若再加上市場盛傳，在背後出資的鏡電視、亞洲衛星電視，那張高祥已經擁有六張新聞台執照。在這個情況下，范瑞穎在中嘉交易案一通過，就擔任中嘉上層泓順的董事，就不能等閒視之。如果范瑞穎擔任中嘉上層董事，是出於張高祥與中嘉操盤者郭冠群的合謀，那就是在三立入股中嘉外，又一個新聞頻道也者染指系統業者的醜聞。
邱顯智表示，中嘉相關爭議連環爆出，從三立、萬海入股，到宏泰公益信託不履行捐款承諾，再加上東森電視范瑞穎的人事案，NCC作為監理機關的職能，已經完全失能，完全失去作用。
邱顯智呼籲NCC主委陳耀祥，這幾年下來，NCC的聲譽已經掃地，社會大眾早已不信任NCC作為獨立機關的超然地位，如果面對中嘉案還是調查緩慢、輕輕放下，那不知道這個主委，是否還有存在的必要性。也請大家密切關注，新聞自由是一個民主社會重要的基石，系統商和頻道商結合如果沒有有效遏止，將會對台灣民主造成很大的傷害。