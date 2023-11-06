陳子玄神祕再婚夫曝光 張靜之憋1年不忍了：符合她所有條件
張靜之今（6）日出席舞台劇《隱藏的寶藏》彩排記者會，她的好友陳子玄宣布再婚，自稱與大8歲神祕老公交往「1世紀」，張靜之受訪談到其實這對新人去年交往，「私底下本來就認識他，他是幕後的工作人員，工作很認真，人品、個性很好，知道他們在一起的時候是滿訝異的，對方是圈外人，低調保護隱私，因為他們希望有好結果再告訴大家，他符合子玄所有條件，沒有不良嗜好。」她和許瀞菱都為好友找到幸福而感到開心。
記者羅凌筠／台北報導
剛得到金鐘獎迷你劇集最佳女配角的范瑞君，回到劇場與研究所指導老師賴聲川合作舞台劇，她說上月得獎的時候老公出差去，只回覆：「恭喜！」附上彩球圖案，「他隔天回來再也沒有提起這件事，所以禮拜一的時候，對我來說已經恍如隔世，直到公司叫我簽獎金收據，才又喚起得獎心情。」她在金鐘獎紅毯穿上尺度最大的深V禮服，竟是14歲、11歲兩個愛女親自選擇，「我說不會太露嗎？她們覺得不會，說顏色有氣質。」
導演賴聲川在《隱藏的寶藏》再次挑戰自己，全程展現舞台上演的「戲中戲」，並同時展現後台發生衝突的「戲外戲」，能夠有此精彩的視角呈現，全因賴聲川看戲的視角永遠是「剖面」。一半看著台上的演出，一半看著後台發生的一切。賴聲川說：「很多人好奇演出中我在哪裡？我通常在側台。從側台看戲、看人生，角度總是有些不同。」
這齣舞台劇轉向90度的舞台，讓觀眾直接從側台看戲，賴聲川認為最大的挑戰就是違反台北表演藝術中心的裝潢，正統劇場布幕是橫向升降，所以要在北藝劇場系統之上，再裝一個系統，讓布幕縱向升降，舞台上還會加裝10米高牆，考驗演員走位功力，《隱藏的寶藏》由范瑞君、宋少卿、朱德剛、李劭婕、李辰翔、張靜之、周姮吟、廖原慶主演，12月22日至12月31日演出。