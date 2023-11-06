2023 ITF台北國際旅展吸34萬人！旅行社業績破億、飯店每日破千萬
2023 ITF台北國際旅展今（6）日圓滿落幕，四天展期吸引累積344,475人次！不只多家旅行社展期累積業績破億元、多家飯店集團更是每日銷售業績都破千萬。閉幕式頒發「最佳展館獎」由中華航空公司奪下，「最佳人氣獎」則是國泰航空，「最佳創意獎」由台灣好樂園形象館奪得，原住民族委員會-部落永續生態旅遊則一舉拿下「最佳表演獎」、「最佳永續獎」兩個獎項。
記者蕭涵云/綜合報導
根據主辦單位台灣觀光協會統計，2023 ITF台北國際旅展第一天約有57000人參觀、第二天破10萬人、第三天更達11萬人次，今最後一天也有75917人次逛展。四天展期累計共344,475人次，相較於去年成長76.3%，已達2019年的九成。
2023 ITF台北國際旅展，不只多家旅行社展期累積業績破億元、多家飯店集團更是每日銷售業績都破千萬。凱撒飯店連鎖率先發出捷報，旅展四天現場業績為3900萬，除了首日開賣突破1300萬業績，第三天再次出現百萬刷手，狂掃聯合餐券豪刷175萬元；一款單張720元的聯合餐券，因適用旗下5間飯店、可享用最高價值1188元的自助餐廳午餐或晚餐一客，累積銷售破萬張，佔整體業績20%。業者透露線上旅展業績也已累積2500萬，直至11月9日前都還可購買；今年實體加線上業績總計6400萬，相較去年同期成長30%。
而雄獅旅遊也表示，ITF台北國際旅展現場四日業績近7千萬元，熱銷亮點聚焦在日本、歐洲、東南亞及郵輪，而搶手商品則在日本頂級鐵道、紐澳、郵輪等，都有出現單筆百萬元以上的大單；綜合10月1日開跑的線上旅展，整體業績突破10億元！今年雄獅旅遊攤位靈感源自新型態門市視覺設計，並運用大型顯示器取代傳統紙本傳單，落實品牌ESG企業理念，也入選大會「最佳展館獎」排行榜肯定。
全台最大的2023 ITF台北國際旅展，買氣向來是最新旅遊消費趨勢指標。今年綜觀各家旅行社銷售情況，日、韓、東南亞旅遊產品仍為市場銷售主力，而下半年逼近寒假、過年等長假假期，歐美澳紐等長途行程也成為熱門選項。
今年遊輪、河輪積極搶攻台灣市場商機，旅展現場不只有專屬遊輪攤位，遊輪行程銷售狀況也十分熱烈；自由行旅遊方式盛行，也反映在日本交通票券、遊樂園券、租車等產品上。
而2023 ITF台北國際旅展閉幕式也頒發5大獎項，中華航空公司奪下「最佳展館獎」，國泰航空則獲頒「最佳人氣獎」，「最佳創意獎」由台灣好樂園形象館拿下，原住民族委員會-部落永續生態旅遊則一舉奪得「最佳表演獎」、「最佳永續獎」兩個獎項。