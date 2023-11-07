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Joeman涉毒毀形象！手上代言「爆7-11開第一槍」　律師揭最終下場

▲Joeman因為人氣高形象好，手上的代言以及業配產品相當眾多，過去也曾跟7-11一起推出過聯名商品。（圖/Joeman臉書）
▲Joeman因為人氣高形象好，手上的代言以及業配產品相當眾多，過去也曾跟7-11一起推出過聯名商品。（圖/Joeman臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber九妹Joeman（本名翁雋明）和蕾菈夫妻（6）日爆出持有大麻遭到警方逮捕，經地檢署複訊後，3人都無保請回。由於Joeman平常形象專業且頻道數訂閱非常高，手上的代言、業配非常多，不少人擔心這樣是否會遭到廠商求償或者解約，甚至深夜網路上就立刻瘋傳7-11已經開出第一槍，將全面下架跟Joeman聯名的三明治。對此，律師也給出了答案。

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有網友在PTT貼文指出「Joeman如果有吸大麻，最終結果應該頂多緩起訴加上勒戒幾週，但是真正的重頭戲應該是業配代言全部消失，聽說甚至會因為造成廠商形象受損而被要求賠償，有沒有Joeman賠償金這波下來有可能賠多慘的專業分析」。

▲Joeman爆發吸麻風波後，首部上架的影片突破10萬人次觀看，底下還有網友敲碗「平價奢華看守所對決」，沒想到本人親自按讚回應了。（圖／Joeman FB）
▲Joeman近日被爆持有大麻遭到警方逮捕，不少人擔心他手上業配以及代言問題，認為他會被廠商求償。（圖／Joeman FB）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「要看合約怎麼簽、簽多久，如果是年約，損害企業形象就有可能要賠償」、「看合約內容怎麼寫，有些是出事了廠商可以提前解約要求賠償金的」、「就算沒有賠償，以後業配應該很難接就是了」、「就是合約內容怎麼寫，蠻多長期代言如果代言人出事的話形同毀約，是要賠償的」。

而由於Joeman除了各式廠商業配之外，先前也跟7-11聯名推出美食，深夜在PTT超商版有網友貼出一張疑似是7-11內部文件的截圖，收文者是全台門市，主旨寫下「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起修配通知」，表示指出「因商品規格不符，請門市協助全數下架（含11/6與11/7進貨商品）」，並提到「商品直接丟棄不回收」。對此公文，《NOWnews》記者詢問7-11官方，截稿前「暫無回應」。

▲7-11與Joeman聯名的三明治疑似將全面下架，內部公文在網路瘋傳。（圖/PTT）
▲7-11與Joeman聯名的三明治疑似將全面下架，內部公文在網路瘋傳。（圖/PTT）
而對於Joeman涉毒是否影響業配以及代言？根據《CTWANT》報導，全量法律事務所主持律師陳建良指出，相關合約內容都會有概括條款，包括代言人有維持形象的義務，若因個人行為導致形象受損，就可能影響廠商聲譽，如果廣告方因此事提出解約，也屬於合情合理，若Joeman經查證涉毒屬實，還可能進一步衍生出後續求償。

陳建良強調，因目前案件仍在初步調查階段，廠商形式上應該都會先暫停活動，畢竟這類事件一定會造成影響，至於是否解約，要看Joeman的態度與調查結果，且依據民法，合約只要你情我願就可以解除，若Joeman自知理虧，也可以與廠商先行協議解約。

▲原PO分享自己購買的Joeman與7-Eleven聯名的商品「醬烤雞蛋三明治」。（圖／臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）
▲的Joeman與7-Eleven聯名的商品「醬烤雞蛋三明治」。（圖／臉書社團《老百姓日常三餐交流會》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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