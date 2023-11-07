Joeman涉毒毀形象！手上代言「爆7-11開第一槍」　律師揭最終下場

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「要看合約怎麼簽、簽多久，如果是年約，損害企業形象就有可能要賠償」、「看合約內容怎麼寫，有些是出事了廠商可以提前解約要求賠償金的」、「就算沒有賠償，以後業配應該很難接就是了」、「就是合約內容怎麼寫，蠻多長期代言如果代言人出事的話形同毀約，是要賠償的」。
而由於Joeman除了各式廠商業配之外，先前也跟7-11聯名推出美食，深夜在PTT超商版有網友貼出一張疑似是7-11內部文件的截圖，收文者是全台門市，主旨寫下「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起修配通知」，表示指出「因商品規格不符，請門市協助全數下架（含11/6與11/7進貨商品）」，並提到「商品直接丟棄不回收」。對此公文，《NOWnews》記者詢問7-11官方，截稿前「暫無回應」。
而對於Joeman涉毒是否影響業配以及代言？根據《CTWANT》報導，全量法律事務所主持律師陳建良指出，相關合約內容都會有概括條款，包括代言人有維持形象的義務，若因個人行為導致形象受損，就可能影響廠商聲譽，如果廣告方因此事提出解約，也屬於合情合理，若Joeman經查證涉毒屬實，還可能進一步衍生出後續求償。
陳建良強調，因目前案件仍在初步調查階段，廠商形式上應該都會先暫停活動，畢竟這類事件一定會造成影響，至於是否解約，要看Joeman的態度與調查結果，且依據民法，合約只要你情我願就可以解除，若Joeman自知理虧，也可以與廠商先行協議解約。
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