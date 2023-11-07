道奇不續約Kershaw、Ｍartinez 「書僮」正猶豫退休或轉戰遊騎兵
隨著MLB自由市場開啟，許多球隊陸續宣布不對到期合約球員做出合格報價，在今（7日）洛杉磯道奇也宣布不對陣中J.D Ｍartinez與左投Clayton Kershaw提出合格報價，並將成為自由球員，其中Clayton Kershaw目前正在決定是否再度回到道奇，還是回到家鄉加盟德州遊騎兵，此外高掛球鞋也是Kershaw的考慮選項。
記者張志宇/綜合報導
根據《MLB TRADE RUMORS》透露，道奇將會對Clayton Kershaw再開出合約，但Kershaw正在猶豫是否回到家鄉球隊德州遊騎兵效力，還是繼續留在道奇，但目前也不考慮直接高掛球鞋。
Clayton Kershaw至2021年結束與道奇的3年約後，在2022、2023賽季都只與道奇簽下1年合約，分別為1700萬、2000萬美元，但就在4日布將進行左肩韌帶手術，力拚2024賽季夏天時能復出，此外今年例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。
現年36歲的J.D Martinez在季前與道奇簽下1年1000萬美金的合約，並在本季上演回春表現，繳出打擊率0.271、33轟、103分打點的成績，外界預期道奇預估J.D Martinez將不會接受合格報價，所以就沒有給出報價，因為J.D Martinez預計會在自由市場尋找複數年合約。