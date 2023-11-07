于北辰質疑陸配出身中國心不在台灣 蔡正元酸：你爸也在山東長大
民眾黨傳出有意找陸配、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長徐春鶯擔任不分區立委，引發一連串爭議，退役少將、桃園市議員于北辰質疑，徐春鶯長在中國、教育在中國、嫁到台灣，心會在台灣？前立委蔡正元反嗆，于北辰的爸爸來自中國山東，于父的心在台灣嗎？
記者何哲欣／台北報導
蔡正元在《新聞大白話》說，于北辰的爸爸不是在山東出生？山東長大？山東教育？請問一下，「你父親長在中國、教育在中國，跑到台灣來，心會在台灣嗎？在台灣把你生下來，你心會在台灣嗎？這是民進黨的邏輯，不是嗎？」
蔡正元認為，于北辰今天倒過來用這種方式欺負同樣從大陸來的陸配？踐踏同樣是中國大陸背景的人，要效忠民進黨也不需要到這種地步好不好！
台北市議員游淑慧在節目中也說，2020年國民黨就曾首度提名陸配擔任不分區立委，當時提名桃園新住民交流協會祕書長牛春茹，列為第17名，當時推薦牛春茹的就是于北辰。于北辰當時事國民黨黃國園黨部主委，牛春茹是副主委，牛的聘書還是于北辰親自頒發。
游淑慧說，身為鐵錚錚的男兒，不要變心變這麼快，變心以後就說陸配有忠心嗎？陸配有愛台灣嗎？那當時為何要聘請牛春茹當副主委？為何要推薦牛春茹去角逐國民黨不分區？而且國民黨也提名了。