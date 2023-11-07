美智庫梳理對台軍售積欠　戰機與戰車佔過半金額

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卡托研究所指出，彙整數據後顯示美國積欠對台軍售的總金額達191億7000萬美元（約新台幣6172億），可概分為傳統裝備（63.2%）、不對稱裝備（22%）、彈藥（14.8%）3大類。
尚未交付的傳統裝備金額121.13億美元（約新台幣3900億），佔整體積欠的63.2%。其中F-16C/D block70戰機80億美元（約新台幣2576億），佔整體積欠的41.7%；M1A2主力戰車20億美元（約新台幣644億），佔整體積欠10.4%。即F-16戰機與M1戰車兩項，就佔超過一半金額。
其他遲交傳統裝備還包括：M109A6自走砲（佔3.9%）、F-16的紅外線偵搜系統（2.6%）、MK15方陣近迫武器系統（2.2%）、MS110偵照莢艙（1.9%）、供基隆級驅逐艦使用的AN/SLQ-32電戰設備（0.4%）。
積欠的不對稱裝備金額為42.21億美元（約新台幣1359億），佔整體積欠的22%。其中以魚叉岸置防衛系統23.7億美元（約新台幣763億）最高，佔整體積欠的12.4%。
其餘積欠的不對稱裝備包括：MQ-9B無人機（佔整體3.1%）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士，佔2.3%）、空射魚叉飛彈（1.9%）、野戰資通系統（1.5%）、火山布雷系統（0.9%）。
積欠的各項彈藥金額為28.35億美元（約新台幣913億）佔整體積欠的14.8%。其中以AGM-84H增程距外空對地飛彈10.08億美元（約新台幣325億）最高，佔整體積欠的5.3%。
其餘積欠的彈藥還包括：F-16戰機彈藥（3.2%）、MK48重型魚雷（2.2%）、30公釐口徑彈藥（1.7%）、AGM-154C聯合距外精準彈藥（1%）、輕型魚雷與轉換套件（0.9%）、AIM-9X空對空飛彈（0.4%）。
卡托研究所指出，資料顯示美國積欠品項裡超過6成是傳統裝備，除佔掉台灣有限國防資源的大部分，又很容易遭共軍鎖定並摧毀。展望未來，美國應優先售台更具戰場存活能力及較能負擔的不對稱戰力與彈藥，以免台灣在衝突中迅速耗盡彈藥。（譯者：陳亦偉）1121107