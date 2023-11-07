習近平見澳洲總理喊不搞陣營對抗　外交部：事實勝於雄辯、

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劉永健指出，台灣與澳洲在維護台海和平穩定，反對片面改變現狀事上，有共同的利益；在維護南海自由航行及飛越事上，有共同的利益；在致力維護整體印太地區自由開放事上，有共同的利益；在維護以規則為基礎的國際秩序上，有共同利益；在CPTPP成員資格上，秉持符合高標準並展現遵守貿易承諾紀錄的立場上，有共同的利益；最後台灣與澳洲在維護自由、民主、人權與法治的價值上，也有共同的利益。
劉永健說，我國與澳洲近年來關係持續穩定發展，雙邊貿易額自2020年以來成長3倍，台灣已經成為澳洲第5大貿易夥伴及第4大出口市場，同時澳洲也是台灣最大的能源礦產供應國。
劉永健表示，外交部將持續密切關注相關情勢發展，並再次強調澳洲政府目前對中政策雖是穩定雙方關係，但這不意味澳洲因此限縮與台灣的交往與合作，呼籲澳洲政府適時向中國傳達反對片面以武力或脅迫改變台海現狀的立場。台灣期盼澳洲在穩定與中國關係的同時，仍正視並維護與台灣的共同利益及價值。
至於日漸緊張的南海情勢，劉永健說，我國對於該區域情勢升高表示關切，強調反對任何違反國際法及妨害公海航行自由的危險行為，並呼籲相關各方遵守聯合國海洋法公約規範，致力以和平方式解決爭端，防止南海情勢升高，共同維護區域和平穩定。
另對於習近平6日會見艾班尼斯（Anthony Albanese）時宣稱，中國在亞太地區「不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」。外交部表示，中國一向認為亞太地區是中國的勢力範圍，中國在世界上劃出亞太地區的圈子，在世界上搞集團、搞陣營。
劉永健說，所謂「中國在亞太地區不搞排他性小圈子，不搞集團政治，不搞陣營對抗」，這句話本身就反映中國要「劃圈子、組集團、分陣營」，中國一向認為亞太地區是中國的圈子、是中國的勢力範圍。換句話說，中國是在世界上劃出亞太地區的圈子，在世界上搞集團，搞陣營。
劉永健表示，中國人說「聽其言、觀其行」，西方也說“Action speaks louder than words. 單看中國在台海以及南海的作為，中國的行為顯然與習近平對外的宣稱是不相符的。