民眾黨倡立院不停會打破慣例 柯建銘酸：老大亂講話是新政治？
立法院長游錫堃今（7）日針對立法院停會主持黨團協商，民進黨主張從12月20日開始停會，國民黨表達贊同，但中央總預算包括監察院、NCC與數發部「留校察看」，而民眾黨與時代力量則反對停會，民眾黨團總召邱臣遠稱樹立「新政治文化」，民進黨團總召柯建銘回應，不是開會到哪天就是新政治文化，諷「你老大每天亂講就是新政治文化嗎？」邱臣遠反嗆集體怠惰難道是新政治文化，最終朝野針對停會協商未果，將再進行溝通。
記者陳威叡／台北報導
游錫堃今日針對立法院停會主持黨團協商，民進黨團總召柯建銘主張12月15、18與19日一次會，並於20日起開始休會，國民黨團總召曾銘宗也附議停會時間，但中央總預算部分包括監察院、NCC與數發部要「留校察看」。
時代力量黨團副總召陳椒華則主張不停會，民眾黨團總召邱臣遠也主張不停會，更稱要改變台灣政治文化，就算選舉將至停會是慣例，但是慣例是可以打破的，好的國會形象可以建立，立委不是只有跑攤跟上節目罵人，應該要「莫忘初衷」。
柯建銘回應稱，不是開會到哪一天就是新政治文化，執政黨會很負責任地做好應該做的事情，且重大法案都是民進黨送進來的，絕對會非常負責完成，更稱自己只是不好意思說，「你老大（指柯文哲）每天亂講就是新政治文化嗎？整天亂講一通。」邱臣遠反嗆難道提早休會、集體怠惰難道是新政治文化。最終朝野針對停會協商未果，將再進行溝通。