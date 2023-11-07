飄浮花卉城堡好浪漫！台中國際花毯節周六登場 交通接駁看這裡
睽違2年的台中新社花海再度與台中國際花毯節合體，將自11日起於新社種苗繁殖場展開為期23天的花卉盛典，面積近30公頃、號稱「台灣的普羅旺斯」，展期自11日起展至12月3日止。今年主題是5層樓高的飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」，整點將表演漂浮雲霧的動態秀。台中市長盧秀燕表示，估計每天遊客將超過10萬人，為免自駕塞車，請大家搭乘接駁車。
記者顏幸如／台中報導
2023臺中國際花毯節以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度；並規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計的生態勇者、代表智慧農業的大地巨人。
主展區運用20萬株花草、23種花卉打造2公頃展區，主題為全臺首座「漂浮在空中的花卉城堡」，在充滿浪漫、雄偉、壯觀氛圍的花卉城市中，由白冷圳化身的水精靈帶領遊客前往理想的烏托邦「漂浮花都」。「漂浮花都」總高16米、直徑超過50米，種植3萬株以上草花。
台中市長盧秀燕表示，展區附近道路不寬，但估計每天可湧進10萬觀光客，因此建議「儘量不要自己開車來」！
觀光局指出，展區內停車場約可容納1,267部小客車、1,200輛機車停車格，為免車輛湧入致塞車，建議利用台中捷運沿線周邊停車場接駁，接駁專車路線規劃「豐原、太原、松竹線」、假日則加開「東勢、會場環線」共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原、松竹車站後轉乘接駁專車。提醒民眾，活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，歡迎民眾多利用大眾運輸工具前往。詳細資訊可上國際花毯節網站專頁查詢。