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9年內對同婚立場改口4次！賴競辦批柯文哲：包牌戰術來騙票

▲民進黨性平部整理，柯文哲近年來對同婚不同的態度。（圖／民進黨性平部臉書）
▲民進黨性平部整理，柯文哲近年來對同婚不同的態度。（圖／民進黨性平部臉書）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨赴高雄校園演講，被學生質疑近年來同婚立場多變，反擊稱「問的人是誰？」、「我沒有說我投下反對票」，並稱學生是「三民自」看太多。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍今（7）日質疑，柯文哲逃避學生提問，從頭到尾未明確表態立場，9年內對同婚立場改口四次，為了選票一騙再騙、一變再變，態度搖擺、表裡不一，意圖靠包牌戰術來騙票；民進黨性平部也呼籲，柯應勇敢承認曾經反同婚，現在改變心意支持也不晚。

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針對柯文哲反同立場反覆，戴瑋姍表示，柯文哲2014年競選市長時，高舉「自由戀愛、婚姻平權」的手舉版，並在競選官網表明支持同性婚姻；2019年訪美演講時卻說「我投票的時候投反對你，可是我允許12萬5千人上街遊行」；2020年柯文哲則在臉書上表示，「在同志議題上，我投了廢票」；昨日又在校園演講上再度改口「沒說過投反對票」，甚至反嗆學生「問的人是誰？」，所以柯文哲對婚姻平權的立場到底是什麼？

戴瑋姍質疑，從2014年到2023年，柯文哲在9年內對同婚立場就改口四次，甚至矢口否認自己言論；戴瑋姍強調，身為政治人物，應對於社會的價值有基本的態度，而非迴避質疑不談、態度表裡不一，要求柯文哲應該要向社會大眾說清楚，不要再靠包牌戰術來騙選票了。

此外，民進黨性平部也在臉書發文質疑，柯文哲當年到底是投下「反對票」？還是「廢票」？真相只有一個，但又什麼都要包牌，除了再度突顯柯文哲慣性說謊以外，顯然毫無核心價值可言。

性平部向柯文哲呼籲，請勇於承認當年就是反對同婚，在言論自由的台灣，表態並不困難，承認自己曾經反同婚並不可恥，支持多元性別的人們，一直以來對於不同意見總是包容、友善，也樂於分享付出，讓更多人從原本的反對、遲疑轉為支持、同行。

性平部提到， 若柯文哲主席改變主意，真的在這個當下決定要開始支持性別平等、開始與多元同行，放下「我允許你們上街遊行」的傲慢心態，願意大聲說出「當年的柯文哲即使投了反對票（或廢票），現在的我再投一次，我會投贊成票！」、「我支持包括同志教育在內的性別平等教育！」相信支持多元的人們也會包容，且贊許柯主席此刻的改變。

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