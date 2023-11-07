9年內對同婚立場改口4次！賴競辦批柯文哲：包牌戰術來騙票

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戴瑋姍質疑，從2014年到2023年，柯文哲在9年內對同婚立場就改口四次，甚至矢口否認自己言論；戴瑋姍強調，身為政治人物，應對於社會的價值有基本的態度，而非迴避質疑不談、態度表裡不一，要求柯文哲應該要向社會大眾說清楚，不要再靠包牌戰術來騙選票了。
此外，民進黨性平部也在臉書發文質疑，柯文哲當年到底是投下「反對票」？還是「廢票」？真相只有一個，但又什麼都要包牌，除了再度突顯柯文哲慣性說謊以外，顯然毫無核心價值可言。
性平部向柯文哲呼籲，請勇於承認當年就是反對同婚，在言論自由的台灣，表態並不困難，承認自己曾經反同婚並不可恥，支持多元性別的人們，一直以來對於不同意見總是包容、友善，也樂於分享付出，讓更多人從原本的反對、遲疑轉為支持、同行。
性平部提到， 若柯文哲主席改變主意，真的在這個當下決定要開始支持性別平等、開始與多元同行，放下「我允許你們上街遊行」的傲慢心態，願意大聲說出「當年的柯文哲即使投了反對票（或廢票），現在的我再投一次，我會投贊成票！」、「我支持包括同志教育在內的性別平等教育！」相信支持多元的人們也會包容，且贊許柯主席此刻的改變。
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