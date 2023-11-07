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果粉敲碗「27吋大螢幕iMac」　可能等不到！大尺寸恐要等到2025年

▲蘋果日前推出M3晶片iMac，但維持24吋，果粉想要的27吋大螢幕可能等不到了，官方向外媒透露，暫不推出。（圖／官方提供）
▲蘋果日前推出M3晶片iMac，但維持24吋，果粉想要的27吋大螢幕可能等不到了，官方向外媒透露，暫不推出。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果在10月底推出Ｍ3晶片的iMac 電腦，螢幕尺寸為24吋，當時就有果粉敲碗問「27吋iMac呢？」，答案可能會讓果粉有點失望了，根據外媒《The Verge》報導，獲得官方回覆，目前沒有計劃推出新款的27吋的iMac，如果用戶想要家用大螢幕，官方的建議是買27吋 Studio Display螢幕，但這樣可要多花不少錢。

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▲Studio Display 配置27 吋 5K Retina 螢幕支援超過十億種顏色，讓圖像細節豐富，栩栩如生。（圖／Apple提供）
▲沒有27吋iMac，官方建議可以用27吋Studio Display 螢幕搭配Mac Mini 來替代，但價格直接翻倍。（圖／Apple提供）
蘋果還在Intel處理器的時代時曾經推出27吋大螢幕的iMac電腦，但從Ｍ1到Ｍ3都只有24吋，果粉等不到27吋。根據《The Verge》報導，獲得官方證實，目前沒有計劃推出新款27吋的iMac，將 iMac系列的重點放在 24 吋上。蘋果向The Verge證實，如果想要有更大的螢幕，官方建議可以考慮Studio Display 螢幕，同樣是 27 吋，並且還有5K解析度，可以搭配 Mac Studio 與 Mac Mini。

如果依照官方的建議，原先27吋的iMac起跳價為 5萬7900元，Studio Display螢幕售價為4萬5900 元，若再搭配最便宜的 Mac Mini主機，要價6萬4800 元，值格直接翻倍。但《彭博社》也曾爆料，蘋果正在研發32吋iMac Pro，可能會透過縮窄邊框，增加螢幕範圍，有可能會到2024年底或是2025年才會亮相。想等大螢幕iMac真的有得等了。

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