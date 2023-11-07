韓國CJ ENM投資台灣偶像劇！籌組金額高達10億 文化部：借韓練兵
▲文策院董事長蔡嘉駿（左起）、TVBS總經理劉文硯、CJ ENM HK總經理鄭星勳、遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮簽訂「合作意向書」。（圖／文策院）
記者
陳雅蘭／綜合報導
｜ 2023-11-07 17:13:49 2023-11-07 17:32:47
韓國娛樂龍頭「CJ ENM」集團區域辦公室CJ ENM Hong Kong （CJ ENM HK）宣布與文化內容策進院（文策院）以及遠傳電信、TVBS四方建立合作關係，今（7日）在「2023TCCF創意內容大會」共同簽署「合作意向書」，將共同籌組10億「文化內容基金」。此基金將針對不同種類的華語項目進行投資，期望能夠藉由各公司的專長，製作更優質的內容。文化部長史哲表示此次將「借韓練兵」，讓台灣原創內容「彎道超車」，帶領台流加速邁向全世界。
今日記者會由CJ ENM HK總經理鄭星勳、文策院董事長蔡嘉駿，遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮、TVBS總經理劉文硯，在文化部長史哲的見證下，共同簽署合作備忘錄，宣布啟動合作，期望加速華語文化內容進入國際市場的進程。 ▲CJ ENM HK的總經理鄭星勳。（圖／文策院）
這次的合作横跨製作、行銷、發行，包括電視、電影、音樂三個領域。建立的「文化内容基金」，將會提供具潛力的項目有更多的資源、輔導以及寶貴的跨國合作經驗。
文化部長史哲表示，不要因為別人的強大而畏懼，就如同電影《教父》所說，「親近你的朋友，但要更親近你的敵人。」韓流已經創造世界通行的影視語言，此次韓國CJ、台灣遠傳電信及TVBS、文策院的4方合作，除了代表台灣將「借韓練兵」，從原創內容的水源端，掌握、借鏡韓流的發展，讓台流以更快速的方式進軍世界；同時也代表韓方認為台灣在華語的話語權，值得為其影視內容增值。
文策院董事長蔡嘉駿表示，CJ無論在亞洲或全世界都舉足輕重，跟CJ的合作，等於是CJ投資台灣原創內容，從台劇著手，優先開發台灣的文本，由CJ有經驗的團隊，結合台灣團隊，在台灣拍攝，集結台、韓的卡司，有助台灣內容更容易進入韓國市場，也包括接軌國際市場，文策院也期望將以此策略再與其他國家合作。