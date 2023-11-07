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以巴衝突滿一月台灣人送暖　以色列駐台代表：哈瑪斯應釋放人質

記者邱新博／台北報導

恐怖組織哈瑪斯10月7日入侵以色列致使以巴衝突爆發至今已經一個月，造成超過1萬人死亡，以色列有240多人遭綁架。駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」，邀請更多人呼籲哈瑪斯釋放無辜的平民。以色列駐台代表游瑪雅表示，以色列已經盡力減少轟炸加薩走廊造成的傷亡，至於是否有可能造成全面戰爭，游瑪雅說，以色列不會希望看到這種情況發生。

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走進活動會場，辦公室中布置了多顆蘋果與石榴，以及罹難者的照片、台灣各界民眾與協會送來的慰問卡片以及鮮花跟手作品。以色列經濟文化辦事處舉例，有241個毛巾小熊，象徵台灣人對人質及其家屬的關懷，蘋果象徵「平安」、石榴則象徵「生命豐盛的永續」，游瑪雅說，這些都是台灣對被綁平民其及家屬的關心，「這非常令人感動」。

她也表示，10月7日這天，以色列對人性感到絕望，但距離遙遠的台灣伸出援手及慰問，讓以色列再次感受到人性溫暖，希望能藉由舉辦這場活動，讓更多以色列人感受到台灣的溫暖。

以色列駐台辦事處表示，目前仍有超過240位人質被綁架，另外還有一位女兵被營救出，還有4位平民被釋放。而活動開始後，也有近20國的使節前來，其中包含了英國、德國、法國、泰國以及中南美洲國家的駐台使節，以及美國在台協會（AIT）的處長孫曉雅（Sandra Springer Oudkirk）。

被問及近日以色列在加薩走廊的軍事行動的目標為何？游瑪雅表示，以色列要做的是瓦解哈瑪斯的軍事能力，哈瑪斯不能繼續統治加薩，「我們看到了從那裡建立的威脅」，以色列無法生活在沒有安全保障之中。此外，哈瑪斯還要釋放所有被綁架的人，那些人不僅有以色列人，還有其他27個國家的公民。

至於加薩衛生部日前公布，加薩走廊中的傷亡人數已經超過1萬人，游瑪雅表示，這是戰爭帶來的混亂之一，那裡沒有網路、沒有辦法與周圍的人溝通聯絡。但至少，以色列確定的是有1400位以色列國防軍的軍人被殺害，有名字、有確切資訊，但在加薩公布的數字中，有多少是平民？有多少是哈瑪斯的恐怖份子？他們提供傷亡數字時不會作出任何區分。

游瑪雅表示，不管傷亡人數為何，加薩都存在人間悲劇，這就是為什麼需要跟哈瑪斯施壓、讓哈瑪斯允許讓巴勒斯坦平民離開那個地區。

游馬雅說，以色列軍隊在進攻前，都會向所有平民發出警告、有用阿拉伯語寫的傳單、撥打電話、並對要攻打的特定建築物發出警告，這實際上是在通知敵人以色列要攻擊的地點與時間；但為了減少平民傷亡，以色列盡力警告平民離開該地區。此外，當以色列看到這樣還不夠時，以色列盡力與哈瑪斯作戰、開闢一條通往南邊海灘的道路，讓人們能從北方到南方避難，以及提供加薩走廊的南端人道援助，設法讓一切都得到照顧。

至於會不會擔心成為衍伸成全面戰爭，游瑪雅說，以色列當然希望不要，從第一天開始，以色列就堅持與哈瑪斯的戰爭，戰爭爆發的原因是以色列的公民在領土中受到攻擊，所以當哈瑪斯的領導人說10月7日的恐怖攻擊會持續進行，也堅定以色列要消滅哈瑪斯的想法。

游瑪雅也提到，此次衝突也延伸到黎巴嫩、葉門叛軍，「他們都是伊朗的代理人」，這也是美國作為盟友如此重要的原因，但無論如何，各方都應該作出許多努力去避免戰爭擴大或是惡化。

▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲駐台北以色列經濟文化辦事處今（7）日舉辦「愛與關懷－把他們帶回來活動」。（記者嚴俊強攝，2023.11.07）

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