雙11CASETiFY 大手筆 4 公尺「試驗初號機」登台聯名款強勢回歸
雙11各品牌為了吸引消費者目光使出渾身解數，手機配件大廠CASETiFY ，今年 7 月首度與《新世紀福音戰士》合作推出獨家聯名系列後，今（7）日再度打造「PROJECT CSTF 計畫：台北作戰基地」戶外裝置，於11月8日至11月13日限時6天於台北101快閃展出4公尺高的巨型「試驗初號機」，且現場拍照打卡完成指定任務可獲得限量聯名好禮。
記者周淑萍/綜合報導
CASETiFY 自今（7）日至11月13日一連七天祭出雙11優惠，購買指定產品 1 件即享 8.5 折、2 件享 7.5 折、3 件或以上享 7 折限時優惠，優惠產品涵蓋最新 iPhone 15 系列、Google Pixel 8 系列和 Samsung 系列手機殼、手機背帶、吊飾、MagSafe 兼容磁吸支架等。
同時也在雙11，熱鬧推出為《新世紀福音戰士》粉絲打造「PROJECT CSTF 計畫：台北作戰基地」限定戶外裝置，將在11 月 8 日至 11 月 13 日限時 6 天於台北 101 快閃登場，將高達 4 公尺巨大精緻的 EVA 試驗初號機從日本移師台北 101 購物中心信義路大門口，現場設有「A.T. 力場」沉浸式 AR 濾鏡體驗區，透過掃描展示現場的 QRCode，粉絲們可一秒置身《新世紀福音戰士》的末日世界。
且至活動現場拍照打卡並完成指定任務，即可獲得獨家 EVA 聯名扇、貼紙及以特務機關 NERV 標誌設計而成的 AR 濾鏡收藏卡。同時為響應限定快閃活動，先前熱銷一空的珍藏版聯名產品將獨家於11月8日在 CASETiFY STUDiO 新光三越信義 A11 門市限量回歸。
博客來也有滿滿的雙11活動，今（7）日起至11月12日加碼優惠，會員日(11/7-11/8)全站分級滿千8.8折起，滿2000元送200元E-Coupon。雙11限定(11/11-11/12)全站滿千8.8折，累計滿萬登記送千，選擇7-ELEVEN取貨，消費滿千限量登記送中杯熱精品美式。11月９日「MUJI無印良品館」不限金額8.5折等好康。