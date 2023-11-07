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鬧鐘沒響、手機故障聽不到當心耳中風惹禍！　醫曝「這些人」最常發生

▲鬧鐘沒響、手機故障聽不到當心耳中風惹禍！　醫曝「這些人」最常發生
▲鬧鐘沒響、手機故障聽不到當心耳中風惹禍！　醫曝「這些人」最常發生

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】張太太日前睡夢中被孩子搖醒，發現錯過上課時間，以為忘了設鬧鐘；陳先生則是右耳突然聽不到手機對話，誤認手機故障，兩人就醫檢查後發現都是單側聽力突然喪失、伴隨嗡嗡耳鳴聲等症狀，確診為「突發性耳聾」(俗稱耳中風)。

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突發性耳聾　多因這2種因素導致

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣表示，突發性耳聾跟顏面神經麻痺十分類似，多屬於突發性且無預警的疾病，造成原因主要以內耳血液循環不良或病毒感染為最大宗，其他原因則包括聽神經瘤、內耳內淋巴囊水腫以及自體免疫疾病等。

三高族群最常見　免疫力下降風險增高

田輝勣解釋，由於內耳血液循環有一段沒有側支血管支援，一旦因故阻塞導致血液斷流，就會造成突發性耳聾，也就是俗稱「耳中風」，這類患者以三高族群最為常見，至於病毒感染則多半與太勞累、生活作息不正常、感冒等因素相關，連帶造成人體自體免疫能力下滑，突發性耳聾的風險也隨之升高。

高壓氧治療　促進血管新生、活化受損組織

病患多半可透過口服或注射類固醇及高壓氧治療等方式治療改善病情。田輝勣指出，高壓氧治療是讓患者吸入100%純氧，以增加血液中的氧含量，藉以增加血氧濃度提昇組織內含氧量，使紅血球含氧量達飽和，更能增加溶解於血漿中的氧氣，促進血管新生、活化受損部位組織，對於突發性耳聾的患者而言是治療一大利器。

單側聽力聽不見　應盡快就醫

田輝勣提醒，如果突然出現單側聽力聽不見，或者突發性耳鳴、頭暈等症狀，務必儘速就醫，因為越早治療，復原效果越佳，否則可能會造成終生聽損；此外，也要積極控制血壓、血糖、血脂，調整生活作息、減緩壓力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59800

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