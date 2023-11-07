能忍受嗎？日本飯店推「封印手機」住宿　不怕「低頭族」旅伴掃興

猶太男參加挺巴勒斯坦集會後身亡　美警方展開調查

▲美國加州執法人員今天表示，他們正在調查1名猶太男子的死因。這名猶太男子死前曾在一個挺巴勒斯坦和親以色列兩方人馬互相叫陣的集會中，與他人發生口角。示意圖（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州執法人員今天表示，他們正在調查1名猶太男子的死因。這名猶太男子死前曾在一個挺巴勒斯坦和親以色列兩方人馬互相叫陣的集會中，與他人發生口角。示意圖（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社美國千橡市6日綜合外電報導）美國加州執法人員今天表示，他們正在調查1名猶太男子的死因。這名猶太男子死前曾在一個挺巴勒斯坦和親以色列兩方人馬互相叫陣的集會中，與他人發生口角。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，文杜拉郡（Ventura County）警長辦公室發布聲明表示，昨天在洛杉磯西北方千橡市（Thousand Oaks）發生親以與挺巴兩派人馬對峙的狀況，警長辦公室獲報後派員前往現場。

聲明稱，「獲報前往現場的員警找到凱斯勒（Paul Kessler），他的頭部受傷。」

「根據目擊者說法，凱斯勒和對方陣營人士發生爭吵，期間他向後跌倒，頭部撞到地面。」

當局表示，這名69歲猶太裔男子今天傷重不治。

聲明指出，「文杜拉郡警長辦公室正調查這起事件，不排除仇恨犯罪的可能性。」

社群媒體上流傳的影片畫面可見，凱斯勒躺在地上，手抱著頭。

當地「千橡實報」（Thousand Oaks Acorn）引述1名警官說法報導，集會現場的多數人都是巴勒斯坦支持者，但也有少數親以支持者現身。

這起事件發生的時間點就在巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊向以色列發動突襲的1個月後。根據以國當局，哈瑪斯的攻擊造成1400人死亡，另有240人遭挾持為人質。

以色列隨後展開報復，發動密集轟炸，並擴大地面入侵，圍攻加薩走廊。根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以軍攻勢已造成逾1萬名巴人喪生。

阿拉伯國家呼籲雙方立即停火，同時敦促以色列停止圍攻加薩，但遭以國拒絕。以國表示，軍隊的目標是消滅哈瑪斯與營救人質。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1121107

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

家門「裝1物」遭人刺傷！法國猶太女門口被噴上納粹符號

憂猶太人海外遇襲！以色列要求公民離開「這10國」　提高旅遊警示

全球恐攻事件頻傳！拜登：反猶太主義、伊斯蘭恐懼症都與仇恨有關

歐洲街頭反猶行為頻傳！柏林教堂遭投汽油彈、倫敦學校被迫關閉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞