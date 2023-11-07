猶太男參加挺巴勒斯坦集會後身亡　美警方展開調查

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聲明稱，「獲報前往現場的員警找到凱斯勒（Paul Kessler），他的頭部受傷。」
「根據目擊者說法，凱斯勒和對方陣營人士發生爭吵，期間他向後跌倒，頭部撞到地面。」
當局表示，這名69歲猶太裔男子今天傷重不治。
聲明指出，「文杜拉郡警長辦公室正調查這起事件，不排除仇恨犯罪的可能性。」
社群媒體上流傳的影片畫面可見，凱斯勒躺在地上，手抱著頭。
當地「千橡實報」（Thousand Oaks Acorn）引述1名警官說法報導，集會現場的多數人都是巴勒斯坦支持者，但也有少數親以支持者現身。
這起事件發生的時間點就在巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩走廊向以色列發動突襲的1個月後。根據以國當局，哈瑪斯的攻擊造成1400人死亡，另有240人遭挾持為人質。
以色列隨後展開報復，發動密集轟炸，並擴大地面入侵，圍攻加薩走廊。根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以軍攻勢已造成逾1萬名巴人喪生。
阿拉伯國家呼籲雙方立即停火，同時敦促以色列停止圍攻加薩，但遭以國拒絕。以國表示，軍隊的目標是消滅哈瑪斯與營救人質。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1121107
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