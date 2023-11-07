研究：協助欠債國擺脫債務　中國對外貸款轉型

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據美國維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）「威廉與瑪麗學院」（College of William and Mary）研究機構AidData彙編中國發展融資綜合資訊的新報告顯示，之前負責一帶一路放貸的中國主要國有銀行已減少新增基建貸款，而用於舒緩中低收入國債務的援助貸款，比重則從2013年的5%上升到2021年的58%。
許多開發中國家積欠各國、國際貨幣基金（IMF）和私人貸款機構巨額債務，積欠中國只是其一。積重難償的債務一直是貧窮國家長期面臨的問題。但受COVID-19疫情帶來的經濟衝擊，以及俄烏戰爭導致全球能源和食物價格飆升，又讓債務週期變本加厲。
AidData發現，中國近年提供給背負龐大債務國家的包裹援助貸款，平均為9.65億美元；相較之下，其他積欠中國債務不高國家所獲援助貸款僅約2600萬美元。
在中國將對外貸款形式由基建放貸改為援助貸款之際，美國則開始走中國早先的路子，開始增加對開發中國家的基建開發放貸。
AidData發現，2014到2017年間中國提供的基建開發放貸為美國的3倍，但到2021年底時，中國只比美國多30%。
AidData執行長派克斯（Bradley Parks）表示，中國提供的緊急援助貸款，大多也是給到難以償債的一帶一路國家。
前IMF官員、後來擔任過巴基斯坦央行行長的巴基爾（Reza Baqir）認為，中國的援助貸款基本上可視作與IMF的援助貸款互補。
法新社報導，一帶一路計畫使中國成為舉世最大債權國，積欠中國的債務已超過1兆美元，其中約8成貸款來自深陷財務困境國家。從烏干達到斯里蘭卡，有超過150個國家簽署加入中國國家主席習近平於10年前推出、恢宏的全球基礎建設計畫「一帶一路」倡議。
中國這10年於一帶一路計畫裡提供巨額貸款資助低度和中等收入國家興建橋梁、港口和道路等。然而據研究機構AidData在6日公布的報告指出，這些貸款中超過半數已經進入本金償還期。
報告表示到2030年之前，償還數字將會攀升至75%。
AidData表示，中國已對165個國家的近2萬1000個計畫提供融資，目前對低度和中等收入國家已承諾的援助和貸款「一年在800億美元之譜」。
相形之下，美國對這類國家一年提供600億美元。
報告指出：「北京成為全球最大官方債權人，一個它不熟悉而且不自在的角色。」
AidData表示「貸款開發中國家積欠中國的未償債務總額，包括本金但未計利息，至少達到1.1兆美元」「估計目前中國對開發中國家的海外放款組合中，8成投入支持陷入財務困境國家」。
支持者稱許一帶一路倡議為全球南方（Global South）提供資源、帶來經濟成長。但因中國公司興建的計畫所需經費不透明，長期遭人詬病，馬來西亞和緬甸還為降低成本而重新協商。
AidData表示，中國近年在相關開發中國家的形象受損，在當地獲得的支持率已從2019年的56%跌到2021年的40%。不過報告也提到中國「在錯誤中學習，對危機管理越來越在行」。
報告提到，中國為防自己陷入貸款無法獲償還的風險，採取日益嚴厲的保障措施，包括允許主要的一帶一路貸款方為拿回該有的本金與利息時，可「單方面清理」借貸方託管的外幣儲備。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴、陳亦偉）1121107