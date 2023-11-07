中美關係若無改善　中國可能在大選前後對台施壓

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與會學者指出，6月以來美中高層官員互動頻仍，美方利用多邊或雙邊場合積極與中國大陸代表進行晤談。中國國家主席習近平可望出席APEC峰會，並與美國總統拜登會晤。
中國大陸應對美對中「投資、結盟、競爭」三合一戰略，主要透過習近平三個全球倡議的話語論述，與美展開輿論戰，並加強與俄羅斯的戰略協作，牽制美國；另採取制裁美企，管制鎵、鍺相關品項輸出等手段，反擊拜登政府的「小院高牆」政策。美中亦將針對台海等區域情勢保持溝通管道。
與會委員認為，美中關係取決於結構性因素，衝突並非單一選項，惟美中已難回到過去友好關係，目前尚無任何指標指向美中關係有任何緩和的可能性。美國持續以「多邊架構」圍堵中國大陸，無論在軍事、外交及科技等各方面，中國大陸目前暫時找不到突破口。
委員亦分析，未來半年若美中關係無法緩解，中國大陸可能在選舉前後對台灣採取複合性施壓作為。
但也有委員指出，中國大陸既定政策不受台灣2024年總統大選結果影響，也不會讓台灣問題破壞美中關係。台灣朝野政黨對於美中台關係毋需過度悲觀，政府應持續推動兩岸政策與既有施政步調，惟應避免中國大陸因內部經濟頹靡，鋌而走險在台海製造衝突，以轉移內部施政缺失。
此外，委員也建議政府仍應與中國大陸保持互動，但也應針對中國大陸不理性的挑釁行為進一步分析，並適時讓民眾了解政府相關因應作為及立場。（編輯：朱建陵）1121107