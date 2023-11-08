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吳釗燮訪拉脫維亞：與中國對話是和平唯一途徑　但仍需強化國防

▲吳釗燮在拉脫維亞加史特拉汀大學演說。（圖／外交部提供）
▲吳釗燮在拉脫維亞加史特拉汀大學演說。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部長吳釗燮11月6日訪歐，7日應「拉脫維亞國際事務研究所」（Latvian Institute of International Affairs, LIIA）的邀請發表演說，吳釗燮表示，中國長年對台灣進行軍事挑釁、外交孤立和經濟脅迫，台灣雖堅信對話是實現和平的唯一途徑，但必須務實面對風險；吳釗燮也提及，拉脫維亞從2024年起將正式實施徵兵制，台灣也將義務役恢復為一年，並提高預算強化國防，以嚇阻威權主義的侵略。

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吳釗燮7日於拉脫維亞，以「拉脫維亞與台灣：在民主的道路上」（Latvia and Taiwan: On the Road of Democracy）為題，在里加史特拉汀大學（Riga Stradins University, RSU）發表演說。

吳釗燮表示，拉脫維亞和台灣儘管相距遙遠，但民主化軌跡相似，兩國共享自由、人權和法治等普世價值，但也都面臨前所未有的安全挑戰。他強調，民主與專制政體間的對立是當前國際衝突的核心，由於專制政體對以規則為基礎的國際秩序造成系統性挑戰，民主陣營已無法再視而不見。


吳釗燮指出，中國長年對台灣進行軍事挑釁、外交孤立和經濟脅迫，台灣雖堅信對話是實現和平的唯一途徑，但必須務實面對風險。以台拉兩國為例，拉脫維亞從2024年起將正式實施徵兵制，台灣也將義務役恢復為一年，並提高預算強化國防，以嚇阻威權主義的侵略，畢竟對民主社會而言，失去自由的代價將令人難以承受。


吳釗燮也感謝拉脫維亞支持台灣參與世界衛生組織（WHO），除國會議員聯名向WHO總幹事譚德塞表達關切，甫卸任的衛生部長Līga Meņģelsone也在今年5月世界衛生大會中間接發言挺台，強調廣納全球群體的重要性。

吳釗燮提到，樂於與拉脫維亞等民主夥伴探索合作的機會，建立互利的經濟夥伴關係；目前歐盟是台灣最大的外資來源，而台灣也擴大對歐洲產業的投資，包括半導體、雷射技術和再生能源，期盼透過民主國家間的經濟合作，強化經濟韌性，降低威權主義國家經濟脅迫所造成的傷害。

吳釗燮最後表示，自俄烏戰爭爆發以來，拉脫維亞堅定支持烏克蘭，台灣也參與對俄羅斯的制裁，並與拉脫維亞的非政府組織合作援烏，盼烏克蘭人民早日恢復正常生活。吳部長強調兩國現今享有的自由得來不易，必須珍惜；民主夥伴將持續奮鬥，以團結贏得勝利。

針對現場師生提問，吳釗燮也詳細說明我國捐款及捐贈人道物資予烏克蘭，並與捷克、波蘭、斯洛伐克、立陶宛等國家合作安置烏克蘭難民及重建學校等，吳釗燮另外表示，對於當前中東以哈衝突而遭受苦難的以色列及巴勒斯坦人民，台灣也願意提供人道援助。

▲吳釗燮在拉脫維亞加史特拉汀大學演說。（圖／外交部提供）
▲吳釗燮在拉脫維亞加史特拉汀大學演說。（圖／外交部提供）

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