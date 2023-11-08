分期零利率沒回饋！專家建議調整心態 「溫水煮青蛙」少分為妙
信用卡權益再縮水，喜歡刷卡分期0利率的人沒有回饋可賺了。目前至少有中信銀行、兆豐銀行、華南銀行、上海銀行等12家銀行公告取消分期零利率回饋。對此，信用卡專家寶可孟今（8）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，銀行只要虧錢就會做縮水動作，這算是滿合理的作法，建議消費者調整心態，用太多分期也會造成信用擴張，如同「溫水煮青蛙」，某天可能連最低應繳金額都付不出來，導致信用出狀況，因此，他建議還是少分為妙，拿信用卡原始回饋就好。
記者顏真真／台北報導
雖然在很多實體通路或線上購物，銀行都有提供信用卡分期0利率優惠，甚至分期也有回饋可拿，也讓民眾安心刷卡消費，減輕還款負擔。只是，對銀行來說，客戶選擇分期利率，銀行就得負擔利息成本，又得砸錢拚回饋，銀行負擔更大，也因此有越來越多銀行取消分期零利率的回饋優惠，目前為止，包括中信銀行、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行、遠東銀行、新光銀行、星展銀行、凱基銀行、滙豐銀行、上海銀行、兆豐銀行、華南銀行等12家銀行都公告取消刷卡分期零利率的紅利或現金回饋。
對於信用卡分期零利率不給回饋，信用卡專家寶可孟今日受訪時認為，這算是滿合理的作法，銀行只要虧錢就會做縮水動作，畢竟銀行的行銷預算大部分是1年1批，這批如果用完了，事後就會檢討那些開支最多，隔年就會縮減。很顯然分期零利率代消費墊付款項所支出的利息，已超過銀行負荷，因此，他們不做了。
對消費者來講，寶可孟覺得大家可以調整心態，刷卡回饋跟分期二擇一。如果是他的話，他會選刷卡回饋，分期對他來講不太需要，況且使用太多分期，也會造成每期要繳金額越來越高，那就是所謂「溫水煮青蛙」，可能到某一天，你可能繳不出最低應繳金額，那就慘了，就會出現擴張信用的問題。因此，他建議，如果可以還是選擇拿信用卡原本回饋就好，「分期還是少分為妙」。
對於最近很多百貨周年慶都有提供刷卡分期零利率，還有額外加碼回饋，他也提醒，這樣就拿不到原始信用卡的回饋。此外，他說，目前市面上還有分期零利率享回饋，大部分都是特定卡片，像渣打LINE Bank聯名卡滿千可分6期零利率，還可享卡片原始回饋，這都是特別設計出的產品，辦卡時可多加留意。