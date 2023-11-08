AFTEE先享後付祭雙11優惠　抽11名11111元機票折扣

AFTEE 先享後付雙11聯合優惠 資訊一覽

（一）AFTEE先享後付 x Yahoo奇摩購物中心 x 樂桃航空

活動 A：AFTEE先享後付新戶 x Yahoo奇摩購物中心 最高現折250元

活動期間：2023/10/31(二)10:00 ~ 2023/11/12(日) 9:59

活動內容：凡於Yahoo奇摩購物中心消費不限金額，並使用「AFTEE先享後付」付款，AFTEE先享後付新戶可享單筆訂單金額現折10%（上限250元，不限名額）。

活動 B ：AFTEE先享後付 x Yahoo奇摩購物中心全站會員 繳費贈11%折扣券

活動期間：2023/10/31(二)10:00 ~ 2023/11/12(日) 9:59

活動內容：Yahoo奇摩購物中心全站會員凡於站上消費並使用「AFTEE先享後付」付款，以APP繳費後即送單筆訂單金額11%折價券（上限111元，用戶於AFTEE先享後付 APP繳費完成後即可獲得、不限名額，每位會員限領一張，折價券僅限於Yahoo奇摩購物中心平台使用）。

活動 C ：AFTEE先享後付 x 樂桃航空 11,111點 Peach Point 抽獎活動

活動期間：2023/10/31(二)10:00 ~ 2023/11/12(日) 9:59

活動內容：活動期間於Yahoo奇摩購物中心消費(不包含購物中心商店)，AFTEE先享後付全用戶結帳選用「AFTEE先享後付」付款，並於2023/11/12 09 :59 前完成活動登記，需在 2023/11/26 23:59前出貨付款完成，且無取消或退貨者，即可有1次抽獎資格。消費登記次數越多，得獎機會越高。一個帳號限得一次。獎項為樂桃航空11,111點 Peach Point（共11名），等同下次購票可折新台幣11,111元（使用期限：12/1 – 12/31，點數使用辦法以樂桃航空官網為主）。

活動 D：AFTEE先享後付送樂桃航空百元機票折價券

活動期間：2023/10/31(二)10:00 ~ 2023/11/12(日) 9:59

活動內容：活動期間於Yahoo奇摩購物中心消費(不包含購物中心商店)，AFTEE先享後付全用戶結帳選用「AFTEE先享後付」付款，並在 2023/11/26 23:59前出貨付款完成，且無取消或退貨者，即可獲得樂桃航空台幣250元折價券，適用於樂桃航空所有票價艙等不限名額，使用期限為12/1 – 12/31，折價券使用辦法以樂桃航空官網為主。活動網站：AFTEE先享後付 登記抽等值11,111元 Peach點數。

（二） AFTEE先享後付 x 7-ELEVEN i預購/i划算

活動期間：2023/10/26 - 2023/11/23

活動內容：7-ELEVEN Day 狂歡購物節活動期間最高享11%OPEN POINT回饋，凡於i預購/i划算全站消費並使用「AFTEE先享後付」付款，AFTEE先享後付新戶可享現折10%優惠，AFTEE先享後付全會員以AFTEE APP繳費後可獲贈10%折扣券（每帳號限回饋一張）

11/12前購物下單，再享滿千現折150元回饋(限量3500名)。

活動網站：7-ELEVEN Day 狂歡購物節、AFTEE先享後付專屬活動頁

（三）AFTEE先享後付 x Dot st TW

活動期間：2023/11/3 – 2023/11/13

活動內容：

＊全站天天豪灑$1111折扣券，再享全站結帳金額79折

＊超過百款人氣商品下殺「網路限定11價」，最低4折

＊凡於Dot st TW全站消費不限金額並使用「AFTEE先享後付」付款，新戶可現折10% （上限250元），與全站優惠可疊加，雙重折扣最低下殺3折。

活動網站：網路限定 獨享11價

（四）AFTEE先享後付 x CHOIR

活動期間：2023/11/11 – 2023/11/17

活動內容：

＊凡於CHOIR全站消費不限金額並使用「AFTEE先享後付」付款，訂單不限金額即可享免運費優惠。

＊凡於CHOIR全站消費滿千並使用「AFTEE先享後付」付款，新戶再送100元折扣券。

活動網站：CHOIR 歡慶兩周年! 全館滿3,000送300