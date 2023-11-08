台灣大賽／豪勁成「轉運手」後援拿2勝！差1勝追平王鏡銘紀錄
中華職棒34年台灣大賽目前由樂天桃猿取得2勝1敗優勢，G4將持續在今（8日）上演，其中桃猿洋投豪勁在前3戰台灣大賽化身「轉運手」，豪勁在3場出賽皆為後援登板幫助球隊拿下2勝，只要再拿下1場後援勝就將追平統一7-ELEVEn獅王鏡銘在2013年所創下的3場「後援勝」紀錄。
記者張志宇/綜合報導
豪勁在季後挑戰賽對決獅隊就出賽1場投1局無失分，來到台灣大賽G1對龍隊投1局無失分，第2戰也後援1.1局無失分奪勝，昨（7日）G3更在7局上無人出局，一、二壘有人時登板，雖失掉非自責分，但仍靠著三振和雙殺化解危機，總計主投2局無失分拿下勝投，也是本屆台灣大賽豪勁的第2場後援勝。
在去年台灣大賽豪勁就對中信兄弟共出賽2場主投2局無失分，但樂天桃猿慘遭中信兄弟橫掃無緣捧冠，在本季豪勁捲土重來，雖下半季僅有1次救援成功、防禦率高達6.52，但依舊讓教練團信賴，帶進季後賽28人名單。
目前豪勁生涯在季後賽共主投7.1局一分未失，在今年台灣大賽已連續出場3戰，共投了4.1局用了64球，送出5K，防禦率維持在完美的0，但今（8日）G4是否持續上陣將值得關注。