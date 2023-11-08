楊梅3屍命案　管委會辦制煞祈福法會籲住戶迴避勿直呼他人全名

名家論壇》黃至堯／全球最高薪專業經理人是誰？

▲年薪近6000萬美元的「半導體女王」超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），全球最高薪專業經理人。（圖／記者葉政勳攝，資料照片）
▲年薪近6000萬美元的「半導體女王」超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），全球最高薪專業經理人。（圖／記者葉政勳攝，資料照片）

文/黃至堯

年薪近6000萬美元的「半導體女王」超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），全球最高薪專業經理人。作為一名亞裔女性，AMD在她接手之後不但轉虧為盈，公司市值更是不斷創新高，來到了千億美元級別，在人才濟濟的矽谷，能有如此卓越表現，是華人的驕傲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Lisa Su出生於台灣台南(曾是台灣最繁華的地方)，後隨父母移民美國，24歲拿到麻省理工學院電機博士，大家都很好奇Lisa Su的學霸養成術，這樣優秀的人才是如何培養？蘇爸爸曾在紐約市府服務，發現猶太人表現十分傑出，便研究他們是如何教育小孩，發現猶太人人手一冊的《塔木德》不只教法律、倫理和宗教教義的核心，更是教導子女的重要寶典。蘇爸爸對其中的理念非常的認同，於是運用於子女教育上。

重視邏輯思考 猶太人代代相傳的育兒寶典

「塔木德」在希伯來文裡即意為「學習」，集結千年來猶太人的智慧傳承，由2000多位頂尖學者集體編撰而成，其中的教育理念，提供大家參考學習。

第一，知識是無盡財富，閱讀是學習根本

猶太人熱愛閱讀，有「書本的民族」之稱，相信「生命有盡頭，求知無止境」，父母每天都會唸故事給孩子聽，培養孩子閱讀習慣，深信閱讀有助訓練思考能力，啟發好奇心、想像力，並進一步培養邏輯思考的能力。

第二，《塔木德》教育的核心在於「邏輯思考」

猶太人認為，思考是由懷疑和疑問組成，好奇心帶來疑問也帶來思考，這是自主思考很重要的一環。提問才能活用知識，並將知識活用於生活中。提問是學習的本質，鼓勵孩童獨立思考，勇於表達自己的想法，並有勇氣挑戰權威。

第三，猶太教育強調「因材施教」

每個孩子都與眾不同，用同一套標準檢視沒有道理，應該要給予孩子盡情嘗試和犯錯的機會。在猶太教育裡，讓小孩子決定自己的路，並學習承擔責任、為自己的選擇負責，父母不會多加干涉，放手讓孩子勇敢嘗試。

第四，經常聚在一起閱讀，形成互相討論的學習風氣

猶太人重視團體共讀，相信不論是同儕互動或師生間學習，都比一個人苦讀來的更有效率，而學習正是透過不斷地交流、討論、反覆辯證下，真理越辯越明，越能培養孩子獨立思考的能力，並從中體會學習的樂趣。

別讓學習淪為考試工具 翻轉教育強調「邏輯思考力」

海博教育文化協會創辦人林世其，近年來持續中部偏鄉為學生提供邏輯思考公益課程，他強調：在學校鮮少看到學生提問，多是老師拼命講，學生抄筆記。放學後的補習只是把更多考試用的知識塞進腦袋。以升學為導向，只學會應付考試，卻無法靈活思辨。藉由邏輯思考公益課程「翻轉」傳統的教學結構，教師將話語權交還學生，讓學生從被動接收知識，轉變為主動探尋與思辨。

傳統上對下的授課方式學生很難提出與老師不同的觀點 ; 讓學生闡述主張、互相辯論更是少之又少。一直以來我都很認同“翻轉教育”的學習方式，事先讓學生透過影片或其他學習資源自主學習，課堂上則有更多時間進行討論，促進學生參與、合作和主動學習，加深對知識的理解與活用能力，對學生的學習很有幫助。

影響力教育基金會總監劉杏薇擁有近百場的項目經驗，劉總監表示: 「邏輯思考」最好從小就開始培養。基金會將持續舉辦一系列青少年邏輯思考課程與《塔木德》教育理念相同，強調提問、獨立思考、團體共讀的學習方式，鼓勵發表意見，交流想法，從懷疑中產生問題，養成自主學習的好習慣，才能培養出更多人才。

▲黃至堯博士於影響力講堂中，歸納總結出頂尖人才無論是天生或是後天養成，都具備以下八個共通點：1.邏輯思考、2.利他、3.同理心、4.正能量、5.跨界專長、6.量身訂製、7.主動提出觀點及8.公眾演說能力。（圖／影響力教育基金會提供）
▲黃至堯博士於影響力講堂中，歸納總結出頂尖人才無論是天生或是後天養成，都具備以下八個共通點：1.邏輯思考、2.利他、3.同理心、4.正能量、5.跨界專長、6.量身訂製、7.主動提出觀點及8.公眾演說能力。（圖／影響力教育基金會提供）


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

 

名家論壇》吳崑玉／千招萬式曬恩愛　別讓習大不開心

名家論壇》柯志遠／《無人島的diva》絕境中謳歌希望的神話

名家論壇》蕭徐行／挺以風向變　美國立場陷入進退兩難

名家論壇》朱駿／藍白合全民調違反民主原則，也不科學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞