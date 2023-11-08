名家論壇》黃至堯／全球最高薪專業經理人是誰？

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重視邏輯思考 猶太人代代相傳的育兒寶典
「塔木德」在希伯來文裡即意為「學習」，集結千年來猶太人的智慧傳承，由2000多位頂尖學者集體編撰而成，其中的教育理念，提供大家參考學習。
第一，知識是無盡財富，閱讀是學習根本
猶太人熱愛閱讀，有「書本的民族」之稱，相信「生命有盡頭，求知無止境」，父母每天都會唸故事給孩子聽，培養孩子閱讀習慣，深信閱讀有助訓練思考能力，啟發好奇心、想像力，並進一步培養邏輯思考的能力。
第二，《塔木德》教育的核心在於「邏輯思考」
猶太人認為，思考是由懷疑和疑問組成，好奇心帶來疑問也帶來思考，這是自主思考很重要的一環。提問才能活用知識，並將知識活用於生活中。提問是學習的本質，鼓勵孩童獨立思考，勇於表達自己的想法，並有勇氣挑戰權威。
第三，猶太教育強調「因材施教」
每個孩子都與眾不同，用同一套標準檢視沒有道理，應該要給予孩子盡情嘗試和犯錯的機會。在猶太教育裡，讓小孩子決定自己的路，並學習承擔責任、為自己的選擇負責，父母不會多加干涉，放手讓孩子勇敢嘗試。
第四，經常聚在一起閱讀，形成互相討論的學習風氣
猶太人重視團體共讀，相信不論是同儕互動或師生間學習，都比一個人苦讀來的更有效率，而學習正是透過不斷地交流、討論、反覆辯證下，真理越辯越明，越能培養孩子獨立思考的能力，並從中體會學習的樂趣。
別讓學習淪為考試工具 翻轉教育強調「邏輯思考力」
海博教育文化協會創辦人林世其，近年來持續中部偏鄉為學生提供邏輯思考公益課程，他強調：在學校鮮少看到學生提問，多是老師拼命講，學生抄筆記。放學後的補習只是把更多考試用的知識塞進腦袋。以升學為導向，只學會應付考試，卻無法靈活思辨。藉由邏輯思考公益課程「翻轉」傳統的教學結構，教師將話語權交還學生，讓學生從被動接收知識，轉變為主動探尋與思辨。
傳統上對下的授課方式學生很難提出與老師不同的觀點 ; 讓學生闡述主張、互相辯論更是少之又少。一直以來我都很認同“翻轉教育”的學習方式，事先讓學生透過影片或其他學習資源自主學習，課堂上則有更多時間進行討論，促進學生參與、合作和主動學習，加深對知識的理解與活用能力，對學生的學習很有幫助。
影響力教育基金會總監劉杏薇擁有近百場的項目經驗，劉總監表示: 「邏輯思考」最好從小就開始培養。基金會將持續舉辦一系列青少年邏輯思考課程與《塔木德》教育理念相同，強調提問、獨立思考、團體共讀的學習方式，鼓勵發表意見，交流想法，從懷疑中產生問題，養成自主學習的好習慣，才能培養出更多人才。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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