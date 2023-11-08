台灣大賽／味全要搶勝！41歲林智勝首度先發 猿龍大戰G4先發打序
中職34年台灣大賽G4今（8日）下午6點35分在桃園棒球場續戰，由樂天桃猿先發陳克羿對決味全龍洋投伍鐸，此戰味全龍打線再度更動，將41歲林智勝排上先發，這也是他在台灣大賽首次先發亮相，至於樂天桃猿打線僅換一人，將昨日擔任指定打擊的林泓育換回廖健富。
記者路皓惟/桃園報導
今年是林智勝生涯第10次打台灣大賽，目前「大師兄」僅在G1代打上陣，該打席吞下三振。林智勝生涯在台灣大賽敲出14轟，為聯盟紀錄保持人，另外，在總冠軍賽累計66支安打，以及長打率.663都是現役球員紀錄。
台灣大賽G4先發打序
樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：陳俊秀（一壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：林承飛（游擊）
第六棒：朱育賢（左外野）
第七棒：成晉（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳晨威（中外野）
先發投手：陳克羿
味全龍：
第一棒：李凱威（二壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：林智勝（一壘）
第六棒：林孝程（左外野）
第七棒：張政禹（游擊）
第八棒：蔣少宏（捕手）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：伍鐸