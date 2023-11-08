雙11血拼還能更省！網購刷卡攻略看這裡　選對信用卡最高27%回饋

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值得一提的是，比起一次付清，民眾在網購時更傾向利用分期0利率方案來減輕負擔，兆豐銀行分析前10大分期交易商店就發現大宗都是網購特店，如蝦皮就佔20%居冠、momo也以16%緊追在後，綠界科技及PChome也各以13%同居第三高，4家特店合計就佔了總分期量的62%，相當驚人。考量卡友對特店分期依賴程度極高，因此兆豐也推估在今年雙11分期加碼優惠的促動下，簽帳業績可望較去年成長約1成。
同樣，北富銀觀察過去momo卡表現，雙11相較非雙11檔期，每卡平均消費金額成長70%，每筆平均消費金額成長25%，活動優惠對民眾消費的影響力相當顯著。由於許多消費者在疫情期間已充分感受線上購物的便利，即便疫後實體通路快速復甦，北富銀表示，網購神卡momo卡卻未受影響，仍維持高度成長，今年截至10月累計刷卡金額與去年同期相比有逾4成的增幅，發卡量即將突破百萬卡，成為北富銀現行第3張百萬級別神卡，在整體消費動能及卡量提升的帶動下，預估今年雙11檔期momo卡簽帳金額可再創新高。
至於有這麼多網購平台該怎麼買？使用哪一家信用卡最划算？《NOWnews今日新聞》也整理出銀行最新雙11電商網購優惠，讓消費者在雙11搶便宜同時，還能刷卡再賺回饋。以下是各發卡銀行雙11網購刷卡優惠：
國泰世華銀行：
1、蝦皮購物刷國泰世華蝦皮購物聯名卡，符合活動條件並搭配蝦皮專屬蝦幣回饋券，蝦幣回饋最高達45%，不僅聯名卡回饋高，刷CUBE卡並使用蝦皮商城3張專屬優惠券最高再享85折，CUBE卡最高回饋達23%。
2、除了蝦皮購物有高回饋，國泰世華銀行也加碼多家主要電商雙11促刷優惠，PChome及momo刷卡滿額最最高回饋13%，更針對今年熱門新電商 Coupang酷澎推出CUBE卡限時加碼3% (須至CUBE App領取回饋，上限300點)。
台北富邦銀行：
今年雙11檔期特別與momo合作推出momo卡專屬卡友日，11月9當天除了原卡片權益筆筆4%及千大品牌加碼4%回饋皆無上限外，再額外加碼6%回饋（上限1111元），合計最高14%回饋；好市多雙11盛典滿千送萬，刷Costco聯名卡再賺最高5%回饋3大旅遊通路、8大精選通路5%回饋延長至年底。
中信銀行：
1、在momo購物網至11月每周四刷LINE Pay JCB卡享6%（含原本1%），刷卡金上限100元，單筆滿2000元送刷卡金120元。11月11日當天單筆分期滿7000元送刷卡金700元，單筆分期滿2萬5000元、分6期以上，贈2000元刷卡金。
2、11月11日當天在PChome消費，單筆分期滿7777元贈刷卡金700元；11月11日於蝦皮購物單筆分期滿7777元送刷卡金700元，單筆分期滿2萬5000元、分6期以上，贈2000元刷卡金；11月11日在淘寶單筆消費滿1萬元，送800元刷卡金。
3、11月7日至11月11日在Yahoo刷卡消費，單筆滿5千元送300元刷卡金，滿15000元送1000元刷卡金；11月11日當天單筆分期滿7777元送700元刷卡金。不過，上述活動均需登錄並綁下中信LINE官方帳號，各活動也均為限量。
4、在Yahoo購物中心刷Yahoo聯名卡消費最高6%回饋（消費總⾦額上限50000元，超出前述⾦額之消費則以1% 計算回饋）；10月23日至11月19日在Yahoo購物中心、Yahoo拍賣刷Yahoo聯名卡消費，單筆滿3000元以上送「阿虎為你加油電火鍋」（市值800元，限量1000份) ，累積滿33000元以上送5000元刷卡金(限量150名)，同樣以上皆需登錄，每戶限回饋一次。
5、在中華電信、PChome指定合作商店商城刷ALL ME卡消費最高8%回饋，每戶每月回饋上限500元。
星展銀行：
針對全卡友（含原花旗信用卡）網購通路於PChome單筆分期消費滿額最高享22%回饋，momo雙11最高回饋19%，yahoo！購物中心最高享20%回饋，蝦皮則主打低門檻高回饋，單筆分期消費滿11111元最高享刷卡金2000元，回饋達18%。同時。上述網購優惠亦可累加「一起用星刷」刷卡優惠，至2024年1月31日，刷星展信用卡不限通路消費滿額最高享5%刷卡金回饋，於指定美食外送、行動支付與串流平台不限金額再享加碼15%刷卡金回饋（不包含原卡片權益），並於指定時間登入星展Card+信用卡數位服務完成活動登錄，筆筆消費不限金額再抽百萬南極雙人之旅。
台新銀行：
與14家熱門電商包括蝦皮、momo及PChome等推出最高11%現金回饋，若刷 @GoGo卡再享權益最高3.8%，回饋可達14.8%，但大部分也都有限量且要登錄。
永豐銀行：
聯手超過20家電商在雙11活動期間，分期滿額登錄最高回饋金額7500元，11月11當日分期滿額登錄最高回饋20%；另11至30日止全月分期滿額登錄享3%以上回饋，最高回饋金額1250元，但仍要依各通路檔期活動期間為準，而且均為限量且須登錄。
合庫銀行：
在MOMO購物網、PChome線上購物、YAHOO奇摩、東森購物等電商平台「雙11購物節」期間，單筆消費滿1111元登錄成功，贈111元刷卡金；單筆分期滿30000元登錄成功贈3000元刷卡金，回饋率最高為10%，再享分期零利率優惠刷卡消費滿額贈活動。另有蝦皮購物單筆消費滿1111元登錄成功贈111元刷卡金；若再搭配卡娜赫拉的小動物icash聯名卡(夢想藍)，還可再享網購3%回饋，等於回饋率最高可達13%。
兆豐銀行：
雙11在4大網購平台如蝦皮、momo、PChome購物及東森購物單筆分期不只0利率，滿額還可獲最高1200元，搭配e秒刷鈦金卡又可享3%回饋，其他像近來超夯的Coupang酷澎、淘寶、Amazon等熱門網購單筆刷滿4千元也會送200元，若使用優惠疊加術來放大網購回饋，還能用8折價入手新機。
第一銀行：
第一銀行再度攜手蝦皮購物、momo購物網、PChome、東森購物、yahoo！購物中心等17家知名電商，推出最高25%刷卡金回饋，另搭配iLEO信用卡指定網購加碼2%，回饋上看27%。
一銀也提供雙11購物守則，首先，檢視自己的購物清單，若買的是低單價商品，在momo購物網、PChome與Yahoo奇摩購物中心指定期間刷一銀卡單筆消費滿1111元贈222元刷卡金，回饋達20%；另於生活市集、台灣樂天、friDay購物、博客來、GOMAJI及coupang酷澎，單筆滿千元登錄享10%回饋。上述優惠搭配iLEO信用卡綁定台灣Pay、LINE Pay與街口支付再享最高4％回饋，合計回饋高達24%。若是要買高單價家電，於5大電商平台分期滿額贈優惠活動，登錄享最高25％回饋，回饋金上看7500元，且於電商刷卡單筆分期滿3000元，年底前新戶網路申辦iLEO信用卡最高可享1350元回饋，而且在上述電商平台消費，登錄再享最高200元刷卡金回饋。