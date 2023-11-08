G7外長共同聲明觸及以巴與俄烏等7議題　重申台海和平穩定重要性

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針對以巴衝突，日本外相上川陽子在會後記者會表示，以色列與哈瑪斯爆發激烈衝突，導致加薩地區陷入人道危機，G7呼籲雙方基於「人道主義」結束戰鬥、「立刻釋放人質」，以及「採取緊急行動應對加薩的人道危機」，並稱「兩國方案」是以色列與巴勒斯坦實現和平的唯一途徑。
至於俄羅斯入侵烏克蘭，上川表示「G7外長的立場不變，將團結嚴厲制裁俄羅斯，並對烏克蘭提供強力支援」。
對於中國持續在海上進行擴張與軍事建設，上川表示，「直接與中國接觸並表達我方關切」，這一點相當重要。她並表示，必須與中國在「全球化課題與共同關心的領域進行合作」。
此外，上川表示，G7「強烈譴責」北韓試射飛彈並向俄羅斯提供武器。對於日本最為關切的北韓綁架日本人問題，「G7重申支持立即解決這項問題」。
根據日本外務省公布的會後聲明稿，G7外長共針對「以色列、加薩與約旦河西岸情勢」、「俄羅斯入侵烏克蘭」、「印度太平洋區域」、「中國」、「中亞與南高加索地區」、「伊朗」、「非洲」等7項議題發表聲明。
針對「中國」議題，G7外長聲明與今年5月G7廣島峰會後發布的聯合聲明大致相同。
聲明指出，「我們意識到坦誠與中國來往，並直接向中國表達我方關切的重要性，準備與中國建立具有建設性且穩定的關係」。「我們意識到必須與中國一起面對全球挑戰，以及在共同關切的領域展開合作，並呼籲中國在這些議題上與我們接觸。」
聲明指出，「我們的政策方針並不是要傷害中國，也沒有試圖阻撓中國的經濟進步發展。我們沒有要與中國脫鉤（decoupling）也不是轉為內向（turning inwards）」。
聲明稱，「與此同時，我們認識到經濟的強韌性需要去風險與多元化。為了與中國建立具有可持續性的經濟關係，並強化國際貿易體系，我們將持續推動，為員工與企業打造一個公平的競爭環境」。
聲明也表示，中國有責任維護「聯合國憲章」（United Nations Charter）的原則和宗旨，G7嚴正關切東海與南海局勢，強烈反對任何透過武力或脅迫方式，單方面企圖改變現狀。
聲明並重申，台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題。聲明指出，G7成員國對於台灣問題的基本立場不變，重申支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）與世衛技術會議。
聲明表示，G7依舊關注中國的人權狀況，包括新疆和西藏地區，呼籲中國遵守在「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）和「基本法」（Basic Law）所做的承諾。（編輯：高照芬）1121108