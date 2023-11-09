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陳零九代言也受害！JPEX爆吸金　首席合夥人、業務總監遭聲押禁見

▲JPEX綠石交易所涉捐款詐欺，台北地檢署8日展開搜索，台灣首席合夥人張東穎及幹部等4人遭約談。（圖／記者潘千詩攝）
▲JPEX綠石交易所涉捐款詐欺，台北地檢署8日展開搜索，台灣首席合夥人張東穎及幹部等4人遭約談。（圖／記者潘千詩攝）

記者林莞茜／綜合報導

香港虛擬貨幣交易平台JPEX綠石交易所遭指涉吸金、捲款詐欺，沒有獲香港證券及期貨事務監察委員會證監會發牌而被檢舉，歌手陳零九因擔任其台灣區代言人，日前以證人身分接受訊問，認定他為受害者，訊後請回，台北地檢署8日指揮調查局展開搜索，約談JPEX台灣首席合夥人張東穎及幹部等4人，訊後張東穎、業務總監施瑀2人因違反《銀行法》罪嫌重大遭聲押禁見。

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據了解，經調查局追查，陳零九為JPEX台灣區代言人，其代言費高達1000萬，但對方沒有按合約如期支付，所以在7月時已終止合約合作。今年9月間，香港方面接獲民眾報案，指投資JPEX卻拿不回錢，香港警方因此深入調查，之後JPEX被香港證監會點名「無牌經營」並示警，警方遂依詐欺罪偵辦，並逮捕10多人，涉及金額約60多億台幣。

▲陳零九自爆酒後失態，被朋友慫恿做瘋狂舉動。（圖／陳零九臉書）
▲陳零九為JPEX綠石交易所台灣區代言人，北檢訊後認其也同為受害人。（圖／陳零九臉書）

事件爆發後，台灣方面也有不少人受害，金額達數千萬元，調查局台北市調查處深入追查，並以證人身分約談陳零九到案。陳零九表示，自己只負責代言，並投資了資產15%，也是詐騙受害者，事後也被檢察官認定是本案的受害人。

檢調經初步蒐證後，由調查局台北市調處兵分9路，8日搜索JPEX在台辦事處等地點，約談在台首席合夥人張東穎、集團分公司業務總監施瑀等4名幹部到案，訊後張東穎、施瑀因涉嫌《銀行法》違法收受存款及《洗錢防制法》等罪嫌重大，被檢察官聲請羈押禁見，其他人則獲5萬元交保。

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