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物價又漲逾3%！央行總裁稱還要觀察　台灣升息還沒結束

▲國內物價又漲逾3%，立委關注12月是否會再升息？中央銀行總裁楊金龍今（9）日在立法院財委會表示，升息循環還沒結束。（圖／記者林柏年攝，2020.3.30）
▲國內物價又漲逾3%，立委關注12月是否會再升息？中央銀行總裁楊金龍今（9）日在立法院財委會表示，升息循環還沒結束。（圖／記者林柏年攝，2020.3.30）

記者顏真真／台北報導

台灣今（2023）年10月消費者物價指數（CPI）年增率又衝上3%，市場也關注是否會再升息，尤其中央銀行理事在第3季理監事會也放「鷹」。央行總裁楊金龍今（9）日在立法院財委會表示，通膨上升主要是颱風因素，央行會再觀察，至於台灣升息是否已結束？他表示，「還是有保留，應該還沒有結束」，只是目前看來美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎都到最高點，我們也是慢慢要達到高點，「升息循環還沒有結束」。

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央行日前公布第3季理監事聯席會議的議事錄摘要，雖然所有理事都同意暫停升息，但也有理事較偏「鷹」派，提到考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，再觀察1季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨，另有理事認為，影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量調整政策利率。

由於行政院主計總處最新公布10月CPI年增率3.05％，若扣除蔬菜水果，漲2.53％，再剔除能源後的總指數，即核心CPI，漲2.49％。由於通膨又上揚至3%以上，也引發市場關注台灣12月是否再升息？今日在立法院財委會立委也關注台灣升息循環是否已結束？

對此，央行總裁楊金龍表示，還是有保留，「應該還沒有結束」，只是目前來看主要國家美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎到達最高點，台灣基本上通膨也慢慢下降，「我們利率也是慢慢要達到高點」，但「升息循環還沒有結束」。

至於第4季央行是否考慮再升息抗通膨？楊金龍說，到12月下次央行理監事會議還有一段時間可觀察，若以10月CPI年增率3.05%是高，但因颱風因素，蔬果年增率13%，7月CPI已降到2%以上，現在又升上來，主要是連續有3個颱風來，央行看的是扣除能源及蔬果上漲因素，即核心CPI，因此，「我剛已說升息還沒結束，還是要看狀況」。

另外，立委也提到今年經濟成長率保「2」是否成定數？楊金龍說，若根據主計總處前3季預測，第4季經濟成長率應該會下修到1.55%，至於台經院提到台灣景氣要Ｕ型復甦得等到明年，他強調，大部分機構包括央行，對今年景氣預測會低一點，明年會反轉很大原因是基期因素，再來是出口會慢慢好轉，帶動投資增加，消費也會維持動能，因此，「明年會比今年好。」

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