物價又漲逾3%！央行總裁稱還要觀察　台灣升息還沒結束

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由於行政院主計總處最新公布10月CPI年增率3.05％，若扣除蔬菜水果，漲2.53％，再剔除能源後的總指數，即核心CPI，漲2.49％。由於通膨又上揚至3%以上，也引發市場關注台灣12月是否再升息？今日在立法院財委會立委也關注台灣升息循環是否已結束？
對此，央行總裁楊金龍表示，還是有保留，「應該還沒有結束」，只是目前來看主要國家美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎到達最高點，台灣基本上通膨也慢慢下降，「我們利率也是慢慢要達到高點」，但「升息循環還沒有結束」。
至於第4季央行是否考慮再升息抗通膨？楊金龍說，到12月下次央行理監事會議還有一段時間可觀察，若以10月CPI年增率3.05%是高，但因颱風因素，蔬果年增率13%，7月CPI已降到2%以上，現在又升上來，主要是連續有3個颱風來，央行看的是扣除能源及蔬果上漲因素，即核心CPI，因此，「我剛已說升息還沒結束，還是要看狀況」。
另外，立委也提到今年經濟成長率保「2」是否成定數？楊金龍說，若根據主計總處前3季預測，第4季經濟成長率應該會下修到1.55%，至於台經院提到台灣景氣要Ｕ型復甦得等到明年，他強調，大部分機構包括央行，對今年景氣預測會低一點，明年會反轉很大原因是基期因素，再來是出口會慢慢好轉，帶動投資增加，消費也會維持動能，因此，「明年會比今年好。」