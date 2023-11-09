受邀愛沙尼亞演說　吳釗燮強調中共對台灣進行「無聲的戰爭」

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吳釗燮表示，台愛兩國距離遙遠，但雙方對抗威權主義的歷史經驗卻十分相近；台愛兩國分別緊鄰中、俄威權國家，所以深刻體會威權擴張主義對區域安全構成的威脅。去年2月俄羅斯非法入侵烏克蘭後，戰爭的殘酷證明了威權政權與現代文明無法並存。如同愛沙尼亞對烏克蘭的堅定支持，台灣也加入國際譴責及制裁俄羅斯的行列，並捐款超過一億美元，透過中東歐國家和非政府機關援助烏克蘭，合作的對象也包括「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council）。
吳釗燮續表示，中、俄兩國於今年6月及8月進行兩場大規模聯合軍演，顯示儘管中、俄不再提及「無上限的夥伴關係」（Unlimited partnership），但兩國擴張的野心不減。當前中國利用各種手段威嚇台灣，並企圖利用訊息戰及灰色地帶策略等混合戰型態，對台灣的開放社會展開一場無聲的戰爭。另外，經濟脅迫也是中國常用的手段之一，無論澳洲紅酒及龍蝦、立陶宛乳酪産品，以及台灣水果等，都成為中國利用貿易做為武器的受害者。
吳釗燮並舉例說明中國擴張野心，去年4月中國與索羅門群島簽訂安全協議，成為日本、澳大利亞及美國的安全隱憂；中國也以「珍珠鏈」（String of pearls）戰略持續在緬甸、斯里蘭卡及巴基斯坦等印度洋沿岸國家獲得軍事港口使用權，使得南亞國家提高警戒。此外，中國持續以科學研究與基礎建設為手段，擴張在北極圈的勢力，例如中國已投資900億美元在北極圈的採礦及能源產業，且中國於2013年藉由與冰島簽訂自由貿易協定換取支持，以獲得「北極理事會」（Arctic Council）觀察員身分。
吳釗燮說明，面對中國的擴張主義，民主社群已有所警惕。日本持續加強其西南島嶼的軍事部署，美國也以「澳、英、美三方安全夥伴」（AUKUS）、「四方安全對話」（QUAD）、「美、日、韓同盟」（US-Japan-Korea Alliance）等機制鞏固與盟友合作，並同時邀請日本與澳大利亞加強與菲律賓軍事合作。此外，今年5月「七大工業國集團」（ G7）領袖宣言聲明支持台海和平穩定，7月歐盟領袖峰會也重申反對中方片面改變現狀的立場。
吳釗燮提到，台灣為歐盟重要貿易夥伴，也在全球供應鏈中扮演重要角色。目前全球約50%海上貿易經過台灣海峽，超過60%的半導體為台灣製造，如果台海發生衝突，將對全球經濟造成嚴重衝擊；因此國際社會持續關切台海現況，有助降低中國對台動武的可能。
吳釗燮繼續以國艦國造、國機國造及延長役期為例，說明台灣提升自我防衛能力的決心，強調台灣將持續與美國等夥伴合作，並學習波羅的海國家持續發展不對稱戰略能力。同時，在蔡總統的領導下，台灣不挑釁、不冒進，但也不會屈服於中國的壓力，台灣願意在對等的基礎上與中國展開對話，尋求雙方和平共存的機會。
吳釗燮表示，國際友人對台灣的支持是維繫台海和平穩定的關鍵，感謝愛沙尼亞以實際行動支持台灣，包括今年國會外交委員會主席梅馬侃（Marco Mihkelson）及前首相安席蒲（Andrus Ansip）先後訪台，以及衛生部長西庫特（Riina Sikkut）在「世界衛生大會」中的友台發言。
吳釗燮最後強調，威權主義政權目標為改變既有以規則為基礎的國際秩序，台灣不會向威權主義低頭，也會持續加強我們的韌性。台灣會持續與愛沙尼亞等理念相近國家合作，以捍衛我們所相信的價值及民主自由的生活方式。
演講會後，吳釗燮、愛沙尼亞國會外委會梅馬侃主席及ICDS日本研究講座Dr. Elena Atanassova-Cornelis共同進行座談，針對近年台灣與理念相近國家顯著提升實質關係、維持台海現況、台灣認同及美國明年大選等議題深度交換意見。