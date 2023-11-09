台灣「這城市」上榜！2024全球30大最酷旅遊目的地　亞太僅占4席

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，這些最酷城市的評選指標有飯店開業、自然生態、火車旅行、體育賽事、登山、美食等因素，《國家地理旅人》評論，台南是台灣最古老的城市，曾是台灣的首府，明年建城400年，1624年起由荷蘭人治理始奠定城市基礎，歷經漢族、西班牙、日本不同文化統治，長達好幾個世紀，武德殿、神農街、堡壘塔樓、寺廟等歷史建築與遺跡豐富。
另外，台南的美食非常有名，除了歷史風情，擔仔麵、棺材板等多采多姿的台南小吃也非常吸引人，CNN提及的台南小吃則有豆花、鱔魚麵。報導中更提及台南的元宵節鹽水蜂炮的喧囂激烈最是令人難忘，不過不適合膽小的旅客。
其他入選的國家，美洲有9地入榜：智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）、祕魯首都利馬、阿根廷伊貝拉溼地（Ibera Wetlands）、島國多米尼克、墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）、美國紐約州、美國德州、美國佛州邁阿密、加拿大諾瓦斯科細亞省。非洲則有獅子山共和國、盧安達野生動物阿卡蓋拉（Akagera）國家公園、馬達加斯加安德雷法納旱生林（Andrefana Dry Forests）3地獲選。
其他入榜的歐洲14個亮點包括：阿爾巴尼亞阿爾卑斯山（Albanian Alps）、北愛爾蘭貝爾發斯特、義大利北部艾米利之羅馬那大區（Emilia-Romagna）、搭臥鋪火車遊歐洲、蘇格蘭西南角加洛韋與南艾爾郡（Galloway and Southern Ayrshire）、挪威北部諾德蘭（Nordland）、英格蘭北約克郡、義大利龐貝、芬蘭塞馬湖（Saimaa）、愛沙尼亞塔圖（Tartu）、德國主辦2024歐洲國家杯足球賽、馬爾他首都法勒他（Valletta）、威爾斯的威士忌酒廠、愛爾蘭野性大西洋公路之旅（Wild Atlantic Way）。