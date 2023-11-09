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台灣「這城市」上榜！2024全球30大最酷旅遊目的地　亞太僅占4席

▲《國家地理旅人》雜誌評選出30個「2024年最酷去處」，台灣台南上榜。（示意圖／報系資料照）
▲《國家地理旅人》雜誌評選出30個「2024年最酷去處」，台灣台南上榜。（示意圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

2024年即將到來，《國家地理旅人》雜誌評選出30個「2024年最酷去處」，推薦給讀者規劃明年的旅遊行程，該榜單也被美國《CNN》報導，而亞太地區只佔了榜單中的四席，其中台灣台南上榜，成為台灣之光。

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《國家地理旅人》（National Geographic Traveller）雜誌英國版日前評選出30個最令旅人期待的旅遊目的地「最酷榜單」（The Cool List 2024），30處之中僅有印度東北部錫金省（Sikkim）、台灣台南、中國西安、澳洲維多利亞省位於亞太。

據悉，這些最酷城市的評選指標有飯店開業、自然生態、火車旅行、體育賽事、登山、美食等因素，《國家地理旅人》評論，台南是台灣最古老的城市，曾是台灣的首府，明年建城400年，1624年起由荷蘭人治理始奠定城市基礎，歷經漢族、西班牙、日本不同文化統治，長達好幾個世紀，武德殿、神農街、堡壘塔樓、寺廟等歷史建築與遺跡豐富。

▲台南美食多，溫體牛肉湯更是傳奇滋味。米其林指南首度納入台南、高雄，不過台南鄉親反彈聲浪大於期待，甚至直言「Who cares」。（圖／攝影師王建鑫提供）
▲台南美食多，溫體牛肉湯更是傳奇滋味。（圖／攝影師王建鑫提供）
另外，台南的美食非常有名，除了歷史風情，擔仔麵、棺材板等多采多姿的台南小吃也非常吸引人，CNN提及的台南小吃則有豆花、鱔魚麵。報導中更提及台南的元宵節鹽水蜂炮的喧囂激烈最是令人難忘，不過不適合膽小的旅客。

其他入選的國家，美洲有9地入榜：智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）、祕魯首都利馬、阿根廷伊貝拉溼地（Ibera Wetlands）、島國多米尼克、墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）、美國紐約州、美國德州、美國佛州邁阿密、加拿大諾瓦斯科細亞省。非洲則有獅子山共和國、盧安達野生動物阿卡蓋拉（Akagera）國家公園、馬達加斯加安德雷法納旱生林（Andrefana Dry Forests）3地獲選。

其他入榜的歐洲14個亮點包括：阿爾巴尼亞阿爾卑斯山（Albanian Alps）、北愛爾蘭貝爾發斯特、義大利北部艾米利之羅馬那大區（Emilia-Romagna）、搭臥鋪火車遊歐洲、蘇格蘭西南角加洛韋與南艾爾郡（Galloway and Southern Ayrshire）、挪威北部諾德蘭（Nordland）、英格蘭北約克郡、義大利龐貝、芬蘭塞馬湖（Saimaa）、愛沙尼亞塔圖（Tartu）、德國主辦2024歐洲國家杯足球賽、馬爾他首都法勒他（Valletta）、威爾斯的威士忌酒廠、愛爾蘭野性大西洋公路之旅（Wild Atlantic Way）。

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