昔稱韓市長今喊國瑜 侯友宜感動：他完全沒有個人、謝謝並肩作戰
藍白合進度持續空轉，國民黨總統參選人侯友宜今被問及若破局，會不會向韓國瑜請益時，不僅首度以「國瑜」稱呼，還將韓國瑜代入自己的角色，指韓「一心一意掛念中華民國、掛念台灣人民的生命」，韓在很多造勢場合鼎力支持侯友宜，就是為了支持中華民國的安全，並稱讚韓國瑜完全沒有個人、非常謝謝他這段時間一起並肩作戰。言下之意似乎尚未放棄和韓國瑜繼續「並肩作戰」。
記者顏幸如／彰化報導
侯友宜今（9）日上午到溪湖福安宮參拜後接受聯訪，媒體關心藍白合進度，以及民眾黨民調被爆用特殊加權等事。侯友宜笑說，很多民調專家學者都說，加權以後誤差的偏移更大了，民調只能參考用，接著引用柯文哲常用的口號酸說「這也是很務實、很科學的一件事」。
被問及是否已做好藍白復合準備，抑或尋覓破局人選、會不會向韓國瑜請益？侯友宜重申會按照自己步驟往前走，接著把常用來形容自己的一段話帶入韓國瑜，表示「韓國瑜市長和我信念都是一樣，我們一生保家衛國、守護中華民國、愛台灣這塊土地，我們都沒有個人，我們只有保衛家園。」
以往慣稱韓國瑜「韓市長」的侯友宜，還首次改稱「國瑜」。他表示「國瑜我對他非常了解，他在這幾年當中，一心一意的就是掛念中華民國、掛念我們台灣人民的生命」。侯友宜指韓國瑜在很多造勢場合鼎力支持他，並非支持個人、而是支持中華民國的安全，為了做好政黨輪替。他除了3度強調韓國瑜完全沒有個人，也說非常謝謝韓國瑜這段時間和他一起並肩作戰、希望贏回國家人民生命的安全。
媒體再追問前立委蔡正元認為只有柯侯配能贏，並說要他退黨也沒關係，相較之下是否只為了個人？侯友宜笑笑說「個人評論我不予置評」，並要大家「等一下問謝衣鳳就好」。