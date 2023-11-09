與美軍特種部隊同級！國安局新購美製狙擊槍　以巴戰爭曾使用

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有鑒於近年國際恐怖攻擊事件頻傳，此次國安局採購多項硬體設備強化參選人維安，包括新購Ford Ranger防彈掃街車、Land Rover Discovery警備車、新式槍響偵測器、新型狙擊槍。
新型狙擊槍為美製巴雷特（BARRETT ）MRAD狙擊槍，使用7.6公厘彈藥、有效射程1500公尺，除了是特勤中心新槍外，也是美軍特種部隊現役狙擊槍，在俄烏戰爭、以巴衝突中均有使用；該槍具有可更換式槍管特性，並可使用以射擊不同口徑彈藥；另配有摺疊式腳架及槍托，可供射手快速轉移並架設射擊位置；配賦的觀測鏡為「LEUPOLD MARK5」先進光學瞄準鏡，與傳統觀測鏡的「十字絲」瞄準線不同，此為「聖誕樹」型的密位刻劃瞄準線（TREMOR 3），可供射手快速修正落彈位置，迅速實施反制射擊。
國安局採購的「NVLS熱顯像儀」搭配BARRETT MRAD狙擊槍使用，輔助射手於煙、塵、霧等視線不佳的環境，迅速找出隱藏熱源（例如人員、車輛等），實施反制射擊。
為了強化反狙擊能力，國安局此次也採購4套槍響威脅偵測設備，由「聲音陣列總成」、「VEBM-1系統運算核心」、「主控台」（搭載圖資系統，可在地圖標定槍響來源，負責控制攝影機）、「攝影機轉台」（偵獲槍響時立即轉向聲音來源）組成。
相較國安局過往使用的舊型槍響偵測設備，新購設備除易於使用與部署、全自動操作外，最大的特點是內建GPS定位功能，當偵獲槍響，能立刻標定敵方位角、俯仰角等數據，並立即回傳給反狙擊手小組進行反制射擊。