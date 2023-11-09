蘋果公布2023「超級巨星」　Apple Music全球Top 100裡65首都是她

快年底了，蘋果公布了2023年度藝人，今年由Taylor Swift 獲選，Apple Music全球Top 100裡65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一，也是年度編輯歌單前 40 名之一，同時，她也成為Apple Music 史上播放量第一的女藝人，將獲採用 Apple 特製的矽晶片實體獎座。
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蘋果今（9）公布2023年Apple Musics年度最佳藝人為Taylor Swift，根據官方統計，2023 年前 10 個月，總共有65首歌曲進入 Apple Music「每日 Top 100：全球」，是所有藝人當中最多的。負責 Apple Music 和 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示：「不僅在破紀錄的這一年，而是她的整個演藝生涯，Taylor Swift 在音樂界的影響力絕對毋庸置疑。她是一位劃時代的藝人，也是音樂產業真正的變革推動者。」
Apple Music為了讓大眾更加熟悉今年的年度藝人，聚焦整理Taylor Swift 時代音樂，不止今年很熱門，過去的歌曲也成為今年的大熱門。聽眾可以收聽一系列致敬 Swift 二十年來音樂專輯故事的廣播節目、專輯精選和歌單。