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蘋果公布2023「超級巨星」　Apple Music全球Top 100裡65首都是她

▲蘋果公布了2023年度藝人由Taylor Swift 獲選，在今年Apple Music全球Top 100裡，有65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》還風光拿下年度串流播放量第一。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果公布了2023年度藝人由Taylor Swift 獲選，在今年Apple Music全球Top 100裡，有65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》還風光拿下年度串流播放量第一。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

快年底了，蘋果公布了2023年度藝人，今年由Taylor Swift 獲選，Apple Music全球Top 100裡65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一，也是年度編輯歌單前 40 名之一，同時，她也成為Apple Music 史上播放量第一的女藝人，將獲採用 Apple 特製的矽晶片實體獎座。

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蘋果今（9）公布2023年Apple Musics年度最佳藝人為Taylor Swift，根據官方統計，2023 年前 10 個月，總共有65首歌曲進入 Apple Music「每日 Top 100：全球」，是所有藝人當中最多的。負責 Apple Music 和 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示：「不僅在破紀錄的這一年，而是她的整個演藝生涯，Taylor Swift 在音樂界的影響力絕對毋庸置疑。她是一位劃時代的藝人，也是音樂產業真正的變革推動者。」

Apple Music為了讓大眾更加熟悉今年的年度藝人，聚焦整理Taylor Swift 時代音樂，不止今年很熱門，過去的歌曲也成為今年的大熱門。聽眾可以收聽一系列致敬 Swift 二十年來音樂專輯故事的廣播節目、專輯精選和歌單。

▲蘋果公布了年度藝人今年由Taylor Swift 獲選，Apple Music全球Top 100裡65首都是她的歌曲，達到「超級巨星」的新境界。年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一。（圖／官方提供）
▲Apple Music年度藝人Taylor Swift 獲選，年度最夯的歌單《Eras Tour》，風光拿下年度串流播放量第一。（圖／官方提供）
Apple Music 關於Taylor Swift的紀錄

  • Swift 全年的串流熱度持續提升，尤其是大成功的《泰勒絲：時代巡迴演唱會》。3 月巡演開始當週，Swift 的全球串流播放量增加了 61%。她的月串流量維持兩位數的成長。「演出曲目：Taylor Swift 《Eras Tour》」是年度串流播放量第一的演出曲目歌單，也是年度編輯歌單前 40 名之一。
  • 《Bad Blood》、《Blank Space》、《Style》、《Shake It Off》、《Wildest Dreams》和《All Of The Girls You Loved Before》等熱門歌曲均於 2023 年首度登上 Apple Music 排行榜。
  • Swift 於 2019 年發行的專輯《Lover》中的《Cruel Summer》成為全球 Apple Music 夏季最熱門歌曲之一。這首歌在 4 月睽違四年重新進入「每日 Top 100：全球」，並且自此持續待在歌單內
  • 以全球首日和首週串流播放量計算，《Midnights》仍是 Apple Music 史上最熱門的女藝人專輯。
  • Swift 是 Apple Music 史上播放量第一的女藝人，也是進入 Apple Music 全球每日前100名歌曲最多的女藝人。

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