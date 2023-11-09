孫協志甜認夏宇童是「重要的存在」！演唱會慶功宴宛如婚禮敬酒
天團5566的45歲成員孫協志，與年紀小10歲的夏宇童，交往多年感情穩定，儘管未公開認愛，但「童協組合」早已獲得粉絲認可，上個月舉辦小巨蛋演唱會，他大方邀請緋聞女友同台，給歌迷一個驚喜，近日公開排練過程的幕後花絮，夏宇童拷問他為何要找自己當嘉賓，孫協志坦白表示「妳對我來說是很重要的存在」，讓夏宇童掩面直呼「好感動」。
記者江芷稜／綜合報導
孫協志公開演唱會花絮Vlog，曝光與夏宇童排練的過程，情侶合體共舞默契十足，十指緊扣、輕碰額頭都很甜蜜，整個螢幕都溢滿著粉紅泡泡，兩人描述這次合作感想，夏宇童笑說5566年紀不小了，但孫協志體力很好，「這位大哥呢，中午12點就開始練習了，要跳到晚上7、8點，我真的很佩服」。
不過她很好奇，孫協志為何找她當嘉賓，他想了一會，認真脫口說出「妳對我來說是一個很重要的存在，對於所有粉絲來說，也是一個很特別的存在」，因為5566合體不容易，自己把每次演出都當成最後一場演唱會，非常珍惜這次機會，能邀請夏宇童一起演出會是很美好的回憶，讓她聽了直呼很感動。
即便舞蹈僅有1分多鐘，兩人仍花費很多時間排練動作、表情，在後台一起吃便當，也跟工作人員一起參與慶功宴，跟每桌同事逐一敬酒，「童協CP」獲得高度評價，忠實粉絲也非常感動，表示「看到協志幸福很開心」、「這次小巨蛋算是正式公開了」、「希望童協可以一直幸福下去」、「最後也太像在婚禮敬酒了吧」、「粉紅泡泡請一直閃下去」。