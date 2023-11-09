Ozone文廷效果做太多被嫌「油」　許願男神許光漢上節目

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本週他們和張秀卿、六月、蔡燦得，來場浪漫的老派約會，展現男友力展，和姊姊們玩出不一樣的新台南。節目中上山下海，挑戰各種極限任務，隊長祖安坦言，錄製節目過程中一度有「後悔接下團綜」的想法，他提到，第3集造訪台南十鼓文創園區，挑戰7層樓高的高空自由落體，最讓他恐懼，「在那個被推下去的瞬間，我自己是滿後悔的，當下是很想直接回家，如果沒有團綜的話，我這輩子絕對不會嘗試。」
被問到「誰綜藝效果最足」，哲言笑稱文廷是Ozone裡的「Drama King（戲精）」，煥鈞也幫腔透露：「他drama到連導演都會說，你有沒有覺得，文廷今天真的是太過了？有點油了？」佳辰跟著爆料，文廷還玩遊戲玩到走心生氣，「因為文廷他很怕水，那次是在水上競賽，他其實願意下水跟大家一起玩，已經是個很大的突破，但過程中卻被祖安推下水。」
苦主文廷解釋，他事前有先告訴團員自己怕水，希望對方可以讓他一下，但沒想到遊戲剛開始，他就被推入水中，還被水嗆到，「當下有點不甘願，我自己勝負欲也滿強的，因為以前是運動員，所以玩競賽遊戲時，會有另外一面跑出來。」
聊到還想找誰來節目同樂？祖安說，想跟其他《原子少年》各團一起玩，因為現在很少機會可以跟他們一起工作。文廷點名男神前輩許光漢，「因為很常關注前輩的戲劇，也覺得他滿帥的，希望可以跟他一起錄影。」哲言表示，想邀師姐女團PINK FUN，他不改調皮個性說：「我們這樣可以多人PK，我也滿想看，女生丟掉偶包是什麼樣子！」子翔則透露，想找前輩「王子」邱勝翊，「之前在《原子少年》和演唱會上都有接觸，希望可以透過團綜跟老師拉近距離。」